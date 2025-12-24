Arequipa: motociclista fallece luego de chocar con un bus de transporte público

Un testigo del hecho señaló que la responsabilidad sería del chofer del bus debido a que iba a excesiva velocidad con el afán de captar pasajeros.

Un motociclista identificado como Hulbert Justo Santander Copa, de 54 años, perdió la vida este miércoles luego que un bus de transporte público con placa V7G-767 lo impactara en el distrito de Mariano Melgar, región Arequipa.

Según Francisco Cruz, testigo del accidente, el bus de transporte público competía con otro vehículo por la disputa de pasajeros en la avenida Estados Unidos, pero al llegar a la intersección con la calle Guatemala, a espaldas del colegio Pio IXII, la unidad chocó con la motocicleta que manejaba el fallecido.

El impacto entre el bus y la motocicleta provocó que la parte delantera del vehículo de transporte público empujara a la moto contra el muro de contención de la institución educativa. Como consecuencia, parte de la estructura se desplomó y, entre los escombros, quedó el cuerpo de Hulbert Santander junto a su moto.

Hasta el lugar llegaron policías de la Comisaría de Jerusalén, quienes detuvieron al conductor del bus de transporte público para ser investigado por el presunto delito de homicidio culposo.

En el lugar hay cámaras de seguridad del colegio que servirán para determinar el grado de responsabilidad del chofer.