Arequipa: dos sujetos roban equipo médico del Hospital Regional Honorio Delgado

Un hombre y una mujer que se hicieron pasar por pacientes robaron un equipo médico del área de oftalmología del Hospital Regional Honorio Delgado, en la región Arequipa.

Este equipo médico está valorizado en 10 mil dólares, según informaron desde dicho hospital. Los sujetos aprovecharon que no había ningún trabajador del área para forzar la puerta del consultorio donde estaba la máquina.

Los ladrones, luego de ingresar al consultorio, sacaron el equipo y luego salieron por la puerta principal del hospital sin levantar sospechas. La denuncia del robo la realizó el director del centro médico.

Desde el Hospital Regional Honorio Delgado señalaron que el robo no afectó la atención a los pacientes y precisaron que ya se iniciaron las investigaciones para determinar responsabilidades administrativas y, de ser el caso, penales.