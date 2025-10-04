Últimas Noticias
Ministra de la Mujer y su comitiva sufrieron un accidente vehicular en Arequipa

De acuerdo con el Ministerio de la Mujer, todos los involucrados en el accidente se encuentran estables y bajo observación médica.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) indicó que el incidente ocurrió en las inmediaciones del distrito de San Juan de Tarucani, tras culminar la segunda actividad programada del día y cuando se dirigía a una tercera.

Gobierno
00:00 · 02:01

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que la titular de la cartera, Ana Peña Cardoza, sufrió un accidente de tránsito este sábado en la región Arequipa, mientras se desplazaba junto a su comitiva como parte de su agenda oficial.

A través de un comunicado, el MIMP indicó que el incidente ocurrió en las inmediaciones del distrito de San Juan de Tarucani, tras culminar la segunda actividad programada del día y cuando se dirigía a una tercera.

La ministra y los miembros de su equipo recibieron atención médica inmediata por parte de profesionales de la salud.

De acuerdo con el referido ministerio, todos los involucrados se encuentran estables y bajo observación médica.

“El MIMP agradece las muestras de solidaridad y afecto recibidas y reafirma su compromiso de continuar trabajando con firmeza a favor de las mujeres y de las poblaciones en situación de vulnerabilidad en todo el país”, sostuvo la entidad.

