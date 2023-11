Arequipa: familiares de presunta víctima de feminicidio denuncia que fiscal no presentó pruebas suficientes

Los familiares de Viviana Boza Cansaya, presunta víctima de feminicidio, denunciaron que la fiscal encargada del caso no ha presentado las pruebas suficientes para el proceso judicial de acusación en contra de Nelson Luna Cáceres, acusado de ser el autor del crimen.

En conversación con RPP, la hija de Viviana Boza Cansaya denunció que la fiscal provincial Melisa Gaona Moscoso no ha presentado las pruebas del caso para mantener en prisión al acusado de feminicidio, Nelson Luna Cáceres.

“El asesino está libre por culpa de la fiscal Melisa Gaona, que no ha hecho un buen trabajo. Hemos leído el fallo y hemos encontrado un montón de irregularidades. Hay muchas pruebas que no ha presentado. ¿Por qué no ha presentado esas pruebas si las tiene?”, dijo la joven.

Los familiares contaron que hay una resolución del Poder Judicial donde se señala que la Fiscalía no presentó todos los medios probatorios, por ejemplo, el informe del médico legista, donde se determina que la mujer murió a causa de una asfixia.

Ante esta situación, la hija de la víctima pidió una severa sanción para la fiscal provincial Melisa Gaona Moscoso y señaló que le parece sospechoso que no haya entregado las pruebas cuando las tiene en su poder.

Acusado de feminicidio está libre

Nelson Luna Cáceres, acusado de feminicidio, salió en libertad luego de la sentencia absolutoria de los magistrados del Juzgado Penal Colegiado de Cerro Colorado, Patricia Posadas Larico, Giuliana Suárez Gonzales y Marcio Arteaga Espinoza.

El acusado se encontraba internado en el penal de Arequipa, debido a un requerimiento aceptado de prisión preventiva, luego de que fue capturado por la Policía Nacional del Perú.

Los hechos ocurrieron el 6 de noviembre de 2022, cuando la víctima fue encontrada sin vida en la casa que compartía con el acusado, en la Asociación Carlos Baca Flor de Cerro Colorado, en Arequipa.