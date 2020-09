Fernanda Huarachi quiere ser maestra cuando sea adulta. | Fuente: RPP/Arequipa | Fotógrafo: Christian Ramos

Pese a las limitaciones educativas que atraviesa nuestro país por la pandemia del nuevo coronavirus, algunos niños hacen innumerables esfuerzos pasa seguir estudiando.

Es el caso de Fernanda Huarachi, una niña de 10 años que todos los días se levanta a las cuatro de mañana para ayudar a su mamá a vender refrescos en botellas de plásticos en la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres.

Mientras ofrecen sus bebidas, ella, sentada sobre un balde de pintura y apoyada sobre una pequeña carreta, escucha el programa 'Aprendo en casa' y hace sus tareas.

Teresa Huaracha, madre de la menor, contó en RPP que su hija cursa el cuarto grado de primaria y es muy responsable con sus estudios y tareas. Además, señaló que teme dejarla sola en su vivienda de Cayma por el peligro que podría correr.

“Aquí trabajamos con ella, me la traigo porque no la puedo dejar sola. Vivimos muy lejos, ella estudia y me ayuda. No deja de estudiar, como sea se pone a estudiar y yo no dejo que se atrase”, dijo.

La niña, que antes del estado de emergencia por el nuevo coronavirus estudiaba en Juliaca (Puno), sueña con ser profesora. “Me gusta dibujar y resolver problemas y les diría a los niños que estudien mucho y saquen buenas notas”, afirmó.

Teresa Huaracha dijo que su situación económica es difícil porque lleva medio año sin trabajar debido a la cuarentena y tuvo que enfrentar una enfermedad que acabó con todos sus ahorros.

“Yo soy ambulante y estoy sin dinero. Le diría al presidente (Martin Vizcarra) que se acuerde de las personas que trabajan en la calle como yo y tienen hijos. Porque el dinero no nos alcanza, a mí no me tocó ningún bono. Él se olvidó de los pobres. Muchos niños han dejado de estudiar porque no hay dinero”, dijo.

Según el secretario general del Sindicato unitario de trabajadores en la educación del Perú (Sutep) de Arequipa, Adolfo Quispe, 24 mil escolares desertaron durante el estado de emergencia debido a una crisis económica de las familias.