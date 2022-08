Cientos de pacientes reclamaron porque sus citas médicas no se realizaban | Fuente: Gob.pe

La Gerencia Regional de Salud de Arequipa anunció que desde mañana, martes 2 de agosto, se reiniciarán las citas médicas en el hospital Honorio Delgado. Esto, luego de la situación en el que se encontraban cientos de pacientes esperando por recibir atención en dicho nosocomio.

Mario Cueva, director de la Secretaria General, aseguró a RPP que el 98 % del personal médico volverá a laborar para atender a unos 500 pacientes que tenían citas programadas y que esperan desde anoche para ser recibidos por los doctores.

"El gobierno regional ha indicado que a partir de mañana, los ingresos de los servidores puedan darse el 2 de agosto. Entiendo que la situación de los trabajadores (médicos) se va a normalizar. Tal vez la reincorporación no sea al 100 %", explicó el funcionario para tranquilizar las protestas de los pacientes en el hospital Honorio Delgado.

Unos 800 trabajadores de salud y administrativos habían dejado de laborar en dicho nosocomio debido a que han culminado sus contratos bajo la modalidad CAS COVID-19 y no había noticias sobre una renovación. Esto causó el malestar de la ciudadanía.

Ese es el caso de Isabel Guzmán Miranda, quien llegó desde la región Puno junto a su hija que tiene quemaduras de segundo grado por un accidente. Dijo que, están esperando unas tres horas y hasta el momento no son atendidas.

Otro caso es el de María Gutiérrez, llegó a Arequipa para sacar una cita para el área de traumatología. Sin embargo, señaló que esperó unas cinco horas para realizar el trámite.

Personal del hospital reclama por mejoras

Los pacientes y médicos del hospital Honorio Delgado aseguraron la semana pasada que se ven afectados por el desabastecimiento de alimentos para la dieta diaria en dicho lugar. Así lo denunció el presidente de la Federación Médica de Arequipa, Octavio Chirinos.

“No hay alimentos suficientes para los pacientes ni para el personal que hace guardia. Nos dan un almuerzo que deja mucho que desear, con poca cantidad de proteínas”, dijo Chirinos, quien también fue director del hospital en la etapa más dura de la pandemia por coronavirus.

Chirinos manifestó que esto se debe a que no se hizo el requerimiento presupuestal a tiempo y no hay dinero para comprar alimentos. En tal sentido culpó a la gestión del actual director, Juan Carlos Noguera, de no haber modificado el Presupuesto Inicial de Apertura del 2022 para garantizar el abastecimiento de alimentos.

La misma gobernadora regional, Kimmerlee Gutiérrez, también reconoció la problemática del hospital Honorio Delgado y señaló que se reunirá con el director para plantear una solución al desabastecimiento de alimentos para el personal médico.