El hospital Honorio Delgado tiene problemas de desabastecimiento de alimentos para los pacientes. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Christian Ramos

Los pacientes y médicos del hospital Honorio Delgado se ven afectados por el desabastecimiento de alimentos para la dieta diaria, denunció el presidente de la Federación Médica de Arequipa, Octavio Chirinos.

“No hay alimentos suficientes para los pacientes ni para el personal que hace guardia. Nos dan un almuerzo que deja mucho que desear, con poca cantidad de proteínas”, dijo Chirinos, quien también fue director del hospital en la etapa más dura de la pandemia de la Covid-19.

Esta situación, explicó, se debe a que no se hizo el requerimiento presupuestal a tiempo y no hay dinero para comprar alimentos. Chirinos culpó a la gestión del actual director, Juan Carlos Noguera, de no haber modificado el Presupuesto Inicial de Apertura del 2022 para garantizar el abastecimiento de alimentos.

“Varios médicos han ido a la oficina del director del hospital llevándole el plato de arroz mazacote que nos dan con un poco de fideos bailando en agua. Los mismos trabajadores de cocina llevan algunos condimentos para darle un poco de sabor a lo que preparan”, dijo Chirinos.

Por su parte, Noguera reconoció el problema y dijo que están trabajando para conseguir la transferencia presupuestal que les permita adquirir los alimentos. No obstante, dijo que este problema viene de años anteriores, incluso de la gestión de Chirinos.

El dirigente de los médicos respondió así a la acusación de Noguera: “Le puedo decir que es un ignorante porque yo encontré ese hospital en las mismas condiciones de ahora, pero tuve que pedir apoyo a otras regiones, dejé abastecidas las farmacias y los alimentos. Me tuve que prestar arroz y le dejé los almacenes llenos para que puedan comer los pacientes y el personal”.

En tanto, la gobernadora regional, Kimmerlee Gutiérrez, también reconoció la problemática del hospital Honorio Delgado y señaló que se reunirá con el director para plantear una solución al desabastecimiento de alimentos.

El hospital cumplió 62 años de creación la semana pasada en medio de una crisis que se refleja en las largas filas de pacientes que madrugan para conseguir una cita, además de la falta de medicamentos y hasta reactivos para el análisis en el banco de sangre.

Chirinos indicó que no hay voluntad política para planificar un proyecto para mejorar el Honorio Delgado y que todas las inversiones que se han hecho en los últimos años han sido “un maquillaje” que no ha resuelto los problemas de fondo.