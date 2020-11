Los médicos del hospital COVID-19 denunciaron que la gestión de Elmer Cáceres Llica paralizó ocho proyectos. | Fuente: RPP/Arequipa | Fotógrafo: Christian Ramos

La Defensoría del Pueblo en Arequipa encontró diversos equipos médicos destinados para la atención de pacientes internados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) guardados en un almacén provisional del hospital Honorio Delgado Espinoza.



La visita se realizó luego de que los médicos del hospital COVID-19 denunciaron que la gestión de Elmer Cáceres Llica paralizó ocho proyectos de mejoramiento que se iniciaron en marzo.



El jefe de la Oficina Defensorial, Ángel María Manrique Linares, señaló que estos instrumentos designados para atender a pacientes infectados con el nuevo coronavirus no pueden ser utilizados porque el Gobierno Regional no termina los proyectos.



“Obras que ya fueron inauguradas por el propio Gobierno Regional y en donde se ampliaba los servicios de trauma shock justamente para atender a los pacientes. Esos ambientes de emergencia no están funcionando por problemas de infraestructura e instalación de equipos. No esperemos en Arequipa más muertes por COVID”, expresó.



Manrique explicó que las áreas de atención de todo el hospital no pueden atender al 100% a los pacientes por las obras inconclusas.



El representante de la Defensoría del Pueblo dijo que ya se comunicó con el gerente regional de Salud, Christian Nova, para comunicarle que deben emitir un plan de ejecución de obras hasta esta tarde como plazo máximo.