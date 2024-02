Actualidad Vianne Garcés: "Habíamos sido impactados por el carro"

Arequipa: joven denuncia que fue atropellada por su expareja al salir de discoteca | Fuente: RPP

Una joven fue atropellada la madrugada del sábado por un vehículo conducido por su expareja a la salida de una discoteca en la provincia de Camaná, región Arequipa.

De acuerdo con la denuncia de la joven en la comisaría de La Pampa, identificada como Vianne Garcés (20), la pesadilla inició la noche del 23 de febrero cuando bailaba con un grupo de amigas en una discoteca

En el lugar su exenamorado, identificado como Sergio Paúl Colque Vega (22), se le acercó y por la fuerza quiso abrazarla. Sin embargo, fue defendida por un amigo. Minutos después cuando fue al servicio higiénico, nuevamente Sergio Paúl Colque Vega insistió en hablar con ella.

"Totalmente confundida y adolorida"

La joven contó a RPP lo que ocurrió horas después a su salida del local durante la madrugada del 24 de febrero.



“Cuando me estaba retirando de la discoteca con un amigo estábamos a 200 metros de la puerta y escuchó el ruido fuerte del motor al acelerar, por instinto giro, es donde veo su auto y a él acercándose hacia nosotros a toda velocidad y de un momento a otro yo estoy inconsciente en el suelo, no sabía ya dónde me encontraba, estaba totalmente confundida y adolorida. Habíamos sido impactados por el carro”, dijo.

La joven universitaria, que luego del atropello quedó con diversas heridas y contusiones en los brazos y piernas, ahora teme por su vida.

Ella refiere que tiene miedo de salir a la calle porque la fiscal Hayde Torres Choque no ha considerado su declaración, por lo que su agresor es investigado en libertad por tentativa de feminicidio.

Vianne Garcés indicó que tras la agresión recibe llamadas de los familiares de su agresor pidiendo disculpas y solicitando que retire la denuncia. Pero, ella pide justicia para ella y su amigo, quien también denunció a Sergio Paúl Colque Vega.