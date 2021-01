Arequipa apunta a convertirse en un Museo Vivo el 2040 | Fuente: RPP | Fotógrafo: RPP

En el 2040 Arequipa cumplirá quinientos años de fundación española, para esa fecha se planifica que su Centro Histórico, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad desde el 2000, se haya convertido en un Museo Vivo donde los monumentos históricos y, sobre todo, las personas formen parte del patrimonio.

El arquitecto William Palomino, ex gerente de la oficia de Centro Histórico de la Municipalidad Provincial, indica que al momento se ha hecho un importante trabajo para recuperar los espacios públicos y mejorar la movilidad urbana en el corazón de Arequipa.

“Queremos que la ciudad sea un museo donde las personas formen parte del patrimonio, de ahí el tema de Arequipa Museo Vivo, ese es el punto de partida para llegar a esa visión, donde no sólo los monumentos, la parte física, sino también las expresiones cotidianas de la gente sean puestas en valor”, dijo.

A decir del especialista, la propuesta es que al 2040 los turistas que lleguen a Arequipa no sólo aprecien sus 380 monumentos históricos (templos, monasterios y casonas coloniales hechas a base de sillar), sino que reconozcan cómo es la sociedad arequipeña sin haber perdido el carácter propio de su identidad.

“Hay muchas ciudades que son patrimonio mundial donde ya no hay esa vida cotidiana y no se puede observar la esencia misma de su sociedad, se ha dado paso al turismo pleno, queremos que eso no ocurra en Arequipa y conservemos, por ejemplo, a los artesanos del sillar (piedra volcánica) como la expresión artística y arquitectónica de una región”, apuntó.





El terremoto de junio del 2001 fue un golpe muy duro para la preservación del patrimonio, muchos monumentos quedaron seriamente dañados como la Basílica Catedral, una de sus torres se desplomó.

Sin embargo, Palomino destaca que en sólo tres años se logró recuperar y poner en valor la mayor parte de los monumentos y no se hizo con apoyo del Estado, sino con el esfuerzo de los propietarios.

“En el último Congreso de Ciudades Patrimonio destacaron a Arequipa como modelo de residencia, les sorprendió la manera en que superó las consecuencias del terremoto”, indica Palomino.





Actualmente se trabaja en mejorar la movilidad urbana en el Centro Histórico. El 2019 se dio una ordenanza municipal estableciendo el ingreso de vehículos por el número de placa. Esa medida ha logrado que se reduzca la contaminación del aire en un 30% según los reportes de la Dirección Regional de Salud Ambiental.

“Hemos disminuido el impacto de la contaminación y se está articulando con un modelo de movilidad urbana sostenible que es la bicicleta, para ello se implementarán treinta kilómetros de ciclovías en la ciudad y el Centro Histórico”, comentó.

Todos los planes tienen como objetivo el quinto centenario de fundación de la ciudad, destaca el trabajo por la rehabilitación del espacio público y la recuperación del tránsito peatonal.

El Monasterio de Santa Catalina es uno de los principales monumentos históricos de Arequipa. | Fuente: RPP | Fotógrafo: RPP