Delicados trajes son elaborados con tela de seda, perlas y encajes de colores | Fuente: RPP | Fotógrafo: Christian Ramos

Sentada en su puesto de venta de ropa para vestir al niño “Jesús”, Amparo Valdivia Saravia (76), de la “Asociación de Artesanos Tradicional de Arequipa”, cuenta que lleva treinta años confeccionando ropa en miniatura para los nacimientos navideños.



La mujer con mirada de niña, muy orgullosa dice que viste a muchos niños. "Antes no se vestía al niño Jesús de los nacimientos, hoy sí se hace. Todos los años, las personas me preguntan cuál es la novedad en ropa para vestir a mi niño y eso me obliga a seguir innovando en la creación y confección de los trajes, como zapatos, corona, ropa, corona y sandalias", comentó.

Los trajes que estrenarán los niños de los nacimientos en la noche buena, están hechos con seda brocada, seda de color entero, encajes de colores y transparente. Las coronitas que llevarán en la cabeza están hechas con perlas y las sandalias en tela con horma de papel para que el par sean del mismo tamaño.

Amparo Valdivia, dedica tres horas al día durante un año para elaborar dos mil trajes completos que espera vender en esta fecha y que le permite además generarse un ingreso económico que compartirá con sus hijos, nietos y bisnietos.

Amparo dice que la Navidad es un año más en su vida. "Es un año más de satisfacción por el trabajo que hago y porque me dedicó a lo que yo quiero y me gusta, esa es la alegría que me da”, afirma la docente cesante del sector educación.

Agrega: “Esto me mantiene ocupada, me tienen atareada y agilita, no he perdido mis facultades y tengo agilidad mental”.