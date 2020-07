Los policías ya se encuentran desarrollando sus labores de patrullaje en diferentes puntos de la ciudad. | Fuente: Cortesía

Más de 800 policías se han reintegrado a las labores de patrullaje en las calles de la ciudad de Arequipa luego de haberle ganado la batalla al nuevo coronavirus, así lo informó el jefe de la IX Macro Región Policial, general Víctor Zanabria Angulo.

“Hemos pasado los ochocientos efectivos que fueron dados de alta. Hay dos cosas para resaltar de nuestras camas de Unidad de Ciudados Intensivos, pues ayer un efectivo que estaba internado venció al coronavirus. Si bien en la actualidad no tenemos camas UCI, hacemos lo posible para que los que ingresen a la sanidad se recuperen”, dijo.

El general indicó a RPP Noticias que, hasta la fecha, hay otros 500 efectivos que están en proceso de recuperación en sus casas, hospitales del Ministerio de Salud y EsSalud, además se encuentran bajo control y monitoreo médico permanente. Actualmente, la región Arequipa cuenta con más de cinco mil policías.

La autoridad policial también señaló que debido al incremento personas infectadas con la COVID-19 en la ciudad de Arequipa, que ya supera los 47 mil casos positivos, su equipo hizo un análisis estadístico con las más de 25 mil personas intervenidas, durante la emergencia nacional, para determinar por qué la gente sale a la calle. Más del 50% de los intervenidos dijeron que salieron sin ningún motivo.

“La gente nunca ha tomado conciencia, tenemos más del 50% de la población que no toma conciencia. Eso de que salgo porque me voy a morir de hambre o de los que creen que el virus no mata, esas son las personas que salen a las calles y son incentivados por comunicadores sociales poco responsables”, añadió.

Según el último reporte de la Dirección Regional de Salud, en la región Arequipa han fallecido 931 personas por la COVID-19 y más de 47 mil se han infectado con el virus.