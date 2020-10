Niños tiene problemas para acceder a clases virtuales del Estado. | Fuente: RPP

Más de 50 niños de la asociación de vivienda El Buen Pastor, ubicada en la parte alta del distrito arequipeño de Mariano Melgar, no pueden acceder a las clases de “Aprendo en casa” por falta de señal de televisión o internet, denunciaron los padres de familia.

Es el caso de los tres hijos de Alicia Álvaro Coa, quienes desde el inicio del estado de emergencia por el nuevo coronavirus dejaron de estudiar. El único televisor que tienen no recibe ninguna señal. Por esa situación pasan todos los niños de la asociación antes mencionada.

“No tenemos facilidades, tenemos televisión, pero no capta la señal. Necesitamos las Tablet para nuestros hijos para que puedan acceder sus clases virtuales. Da ganas de llorar al ver que tus hijos no puedan acceder a las clases, no pueden estudiar”, dijo.

Los padres de familia, encabezados por su presidenta Katerine Sucso, se muestran preocupados ante esta situación a dos meses de terminar el año escolar.

Ellos piden a las autoridades regionales, y al propio presidente de la República, Martín Vizcarra, para que atienda esta necesidad. Asimismo, hace un llamado a las empresas de telefonía y cable.

“Que no se olviden de las zonas altas de Mariano Melgar. Que nos ayuden, somos peruanos, necesitamos el apoyo de nuestras autoridades”, acotó Sucso.

Arequipa, aún no está considerada en la distribución de tablets adquiridas por el Ministerio de Educación.