Arequipa: Ocho policías fueron retirados del servicio y otros 14 están suspendidos por faltas graves en lo que va del año

Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

Entre los suspendidos hay dos policías investigados por presuntamente sembrar droga y sustraer dinero a un intervenido al interior de una discoteca arequipeña.

El jefe de la Región Policial Arequipa, general Olger Benavides, informó este lunes que unos ochos efectivos fueron retirados del servicio tras ser sometidos a investigaciones y procesos por faltas disciplinarias graves.

La autoridad precisó además que otros 14 agentes fueron separados temporalmente, entre ellos figuran dos policías investigados por presuntamente sembrar droga y sustraer dinero a un intervenido al interior de una discoteca ubicada en la avenida Dolores.

Según detalló el general Benavides, en lo que va del año se abrieron más de 700 expedientes disciplinarios en la Inspectoría de la Policía en Arequipa. De este total, el 80 % corresponde a agentes de tránsito.

Agregó que dentro del grupo de policías investigados también se encuentran agentes acusados por no recibir denuncias, tanto en comisarías como en unidades especializadas.

Arequipa Policía Nacional

