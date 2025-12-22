Trasladan a la morgue los cuerpos de la familia hallada en una vivienda en el Rímac

Hasta la zona llegaron efectivos de la PNP, en coordinación con el Ministerio Público, quienes realizaron las diligencias correspondientes | Fuente: RPP

Ya fueron trasladados a la Morgue de Lima los cuerpos de tres personas, una pareja de convivientes y su menor hijo, quienes fueron hallados sin vida al interior de un departamento ubicado en la urbanización Leoncio Prado, en el distrito limeño del Rímac.

Según contaron los vecinos, la familia fue vista por última vez el pasado miércoles. Sin embargo, durante la noche de ayer, los inquilinos del inmueble advirtieron un olor que provenía del departamento, motivo por el cual decidieron avisar a las autoridades.

Al ingresar al lugar, efectivos de la Policía Nacional confirmaron el hallazgo de los tres cuerpos sin vida. Esta información fue corroborada por la propietaria del inmueble.

"Pasó miércoles, pasó jueves, pasó viernes. Los demás que viven arriba no se percataron del olor tan fuerte. Pero hoy día me han llamado y me han dicho que el olor era persistente y horrible. Entonces ellos han tomado la iniciativa de abrir las ventanas con los guardias. Al abrir las ventanas han visto que el niño está muerto, la señora está en la cama muerta y el señor está muerto también ahí al lado”, manifestó.

PNP halló cartuchos de bala al interior del departamento

En el interior del departamento la Policía halló cuatro cartuchos de bala. Las víctimas son una pareja de convivientes y su menor hijo. El varón fue identificado como Carlos Alberto Quiroga Ballero, de 78 años; y la mujer como Doris Alexandra Siesquen Vega, de 45 años.

De manera preliminar, se conoce que ambos se desempeñaban como abogados y, según los vecinos, la pareja residía en este lugar desde hace aproximadamente tres años.

Hasta la zona llegaron efectivos de la Policía Nacional, en coordinación con representantes del Ministerio Público, quienes realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias de este hecho.