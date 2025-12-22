Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Trasladan a la morgue los cuerpos de la familia hallada en una vivienda en el Rímac

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

De acuerdo con los vecinos, las víctimas son una pareja de abogados y su hijo menor, quienes no eran vistos desde el miércoles. La Policía halló cuatro casquillos de bala en el interior del inmueble, al que ingresaron tras ser alertados por un fuerte olor.

Lima
00:00 · 02:24
Hasta la zona llegaron efectivos de la PNP, en coordinación con el Ministerio Público, quienes realizaron las diligencias correspondientes
Hasta la zona llegaron efectivos de la PNP, en coordinación con el Ministerio Público, quienes realizaron las diligencias correspondientes | Fuente: RPP

Ya fueron trasladados a la Morgue de Lima los cuerpos de tres personas, una pareja de convivientes y su menor hijo, quienes fueron hallados sin vida al interior de un departamento ubicado en la urbanización Leoncio Prado, en el distrito limeño del Rímac.

Según contaron los vecinos, la familia fue vista por última vez el pasado miércoles. Sin embargo, durante la noche de ayer, los inquilinos del inmueble advirtieron un olor que provenía del departamento, motivo por el cual decidieron avisar a las autoridades.

Al ingresar al lugar, efectivos de la Policía Nacional confirmaron el hallazgo de los tres cuerpos sin vida. Esta información fue corroborada por la propietaria del inmueble.

"Pasó miércoles, pasó jueves, pasó viernes. Los demás que viven arriba no se percataron del olor tan fuerte. Pero hoy día me han llamado y me han dicho que el olor era persistente y horrible. Entonces ellos han tomado la iniciativa de abrir las ventanas con los guardias. Al abrir las ventanas han visto que el niño está muerto, la señora está en la cama muerta y el señor está muerto también ahí al lado”, manifestó.

PNP halló cartuchos de bala al interior del departamento

En el interior del departamento la Policía halló cuatro cartuchos de bala. Las víctimas son una pareja de convivientes y su menor hijo. El varón fue identificado como Carlos Alberto Quiroga Ballero, de 78 años; y la mujer como Doris Alexandra Siesquen Vega, de 45 años.

De manera preliminar, se conoce que ambos se desempeñaban como abogados y, según los vecinos, la pareja residía en este lugar desde hace aproximadamente tres años.

Hasta la zona llegaron efectivos de la Policía Nacional, en coordinación con representantes del Ministerio Público, quienes realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias de este hecho.

Te recomendamos
Informes RPP

Proética: La percepción de la corrupción en el Perú llegó a su nivel más alto en 2025

Un reciente informe de Proética no solo confirma que la ciudadanía percibe la corrupción como uno de los problemas más graves del país, sino que también expone una profunda crisis de confianza hacia las principales instituciones públicas. Más detalles en el siguiente informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Rímac Vivienda Policía Nacional

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA