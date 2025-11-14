Sobreviviente al accidente del bus en Ocoña revela que desconocidos llegaron a la zona para llevarse pertenencias de pasajeros

Víctor Hugo Veleto Ponce, quien fue dado de alta este viernes, perdió a su esposa embarazada en el accidente que dejó 37 fallecidos.

Víctor Hugo Veleto Ponce, uno de los pasajeros que sobrevivió al despiste y volcadura del bus interprovincial Llamosas en la provincia de Ocoña, manifestó que mientras él pedía ayuda para encontrar a su esposa, un grupo de personas llegó hasta la zona solo para llevarse las pertenencias de los pasajeros afectados.

"Yo salí del bus y busqué a mi señora, pero no se veía nada. Subí hasta la mitad (del barranco) más o menos. De ahí bajé otra vez (al bus), pero nada. Yo gritaba su nombre, pero nunca escuché una respuesta. Y a los 10 minutos bajaron personas, pero más buscaban las cosas", manifestó a la prensa tras ser dado de alta en el Hospital de Camaná.

Veleto Ponce manifestó que su esposa, Paola Villegas Sanga, se encontraba embarazada y pronto iba a dar a luz, pero falleció en el accidente. Ambos viajaban desde Chala hacia Arequipa para continuar su ruta hacia Puno.

Pide perdón

El conductor de la camioneta, Henry Apaclla Ñaupari, quien presuntamente invadió el carril contrario y causó el despiste del bus interprovincial, permanecerá detenido hasta el 19 de noviembre mientras es investigado por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.

Apaclla Ñaupari afirmó que se presentará a todas las citaciones que disponga la Fiscalía y aseguró sentirse muy afectado por el accidente.

"Quiero empezar lamentando todo lo que ha sucedido con las víctimas. Me pongo en su lugar, de verdad, yo estoy también dolido porque he sido afectado en todo esto (...) Yo de verdad quiero comprometerme en apoyar con las investigaciones", mencionó durante

la audiencia donde se le dictó prisión preliminar por siete días en su contra.

