Arequipa: Poder Judicial dicta siete días de detención preliminar a conductor investigado por accidente que dejó 37 muertos en Camaná

El Poder Judicial, a través del Juzgado de Investigación Preparatoria de Camaná, dictó siete días de detención preliminar contra Henry Apaclla Ñaupari (35), conductor investigado por el presunto delito de homicidio y lesiones culposas tras el accidente de tránsito que dejó 37 fallecidos y 25 heridos en la provincia de Camaná, en la región Arequipa.

La medida fue dispuesta por el juez, David Sotomayor Saavedra, quien consideró que existe riesgo de fuga por parte del investigado al no tener arraigos domiciliarios y laborales que garanticen su presencia en las investigaciones, según los argumentos presentados por la Fiscalía durante la audiencia realizada este jueves.

De acuerdo con la investigación fiscal, Apaclla Ñaupari conducía la camioneta involucrada en el siniestro en presunto estado de ebriedad, luego de que el examen de dosaje etílico retrospectivo practicado arrojó 1.06 gramos de alcohol por litros de sangre, una cantidad que supera el límite permitido.

Durante la audiencia se reveló además que la inspección técnico-policial determinó que la camioneta habría invadido el carril contrario, impactando frontalmente contra el bus.

Como consecuencia del choque, el vehículo de transporte cayó a un barranco de más de 200 metros de profundidad, provocando la muerte de 37 personas.

Cabe señalar que la detención judicial se computa desde el 12 de noviembre –día en que Apaclla fue intervenido– y vencerá el 19 de noviembre, mientras el Ministerio Público continúa recabando pruebas que podrían acreditar la responsabilidad del investigado.