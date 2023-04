Arequipa: Sujeto fue detenido por presuntamente realizar tocamientos indebidos a escolar dentro de bus

La madre de la escolar exige la máxima sanción para Jaime Escajadillo Quispe, ingeniero de profesión, quien presuntamente realizó tocamientos indebidos a la adolescente de 14 años. | Fuente: RPP

Un hombre fue detenido este lunes por realizar presuntamente tocamientos indebidos contra una escolar dentro de una unidad de transporte público en el distrito de Cayma, región Arequipa.

El sujeto, identificado como Jaime Escajadillo Quispe (32), fue detenido dentro del bus de transporte urbano luego que la menor, en medio del llanto, lo acusara de tocar sus partes íntimas.

La reacción de los pasajeros del bus, al ver a la menor de edad llorando, golpearon al hombre y lo condujeron hasta la comisaría de Cayma.

Jaime Escajadillo Quispe (32) se encuentra detenido en la comisaría de Cayma. | Fuente: RPP

"No puede estar libre esa lacra"

La madre de la escolar exige la máxima sanción para Jaime Escajadillo Quispe, ingeniero de profesión, quien presuntamente realizó tocamientos indebidos a la adolescente de 14 años.

"Este infeliz ha estado persiguiendo a mi hija desde que subió al bus. Ha tenido intenciones de hacerle otra cosa porque mi hija se iba hasta allá y la seguía. La ha podido seguir hasta el colegio. Por favor pido para ese infeliz la cadena perpetua y que lo encierren de por vida porque no puede estar libre esa lacra", expresó.

La escolar ingresó en una crisis nerviosa y solo pudo calmarse cuando su madre llegó a la comisaría. La Policía Nacional ya inició las diligencias para determinar los delitos que cometió Jaime Escajadillo Quispe.

