La joven que sufrió de tocamientos indebidos el pasado miércoles en una farmacia en Los Olivos presentó hoy la denuncia ante la comisaría contra el sujeto, quien todavía no ha sido identificado por las autoridades y su paradero es desconocido.

RPP Noticias pudo conocer que la mujer, de apenas 20 años, es extranjera y se gana la vida vendiendo gaseosas y que ese día fue a la farmacia para comprar una pastilla porque tenía dolor de cabeza. En ese momento apareció el sujeto por detrás para tocarle las nalgas y huir. La joven no pudo reaccionar a tiempo para evitar este ataque.

Las cámaras de seguridad del establecimiento en Los Olivos grabaron todo lo sucedido. El sujeto es de contextura delgada, tez trigueña, cabello corto y vestía pantalón blanco y camisa gris.

Vecinas de la zona indicaron a RPP Noticias que no es la primera vez que son víctimas de este tipo de actos de connotación sexual. Asimismo, manifestaron que pondrán imágenes del rostro del sujeto en todo el distrito para dar con su paradero y entregarlo a las autoridades policiales.

El Código Penal señala que toda persona que comete "tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento" podrá ser reprimido "con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años".

MIMP también lo denuncia

El Ministerio de la Mujer anunció este viernes que ha presentado una denuncia de oficio ante el Ministerio Público para que se investigue al sujeto que realizó tocamientos indebidos a una persona dentro de una farmacia en Los Olivos.

El Ministerio de la Mujer también presentó una denuncia contra el agresor de la joven tiene apenas 20 años | Fuente: RPP

"Solicitamos a la Policía actuar con rapidez para identificar al agresor. Asimismo, de existir otras víctimas, las instamos a comunicarse a la Línea 100", se lee en un mensaje emitido por el Ministerio de la Mujer en su cuenta oficial en Twitter.

SJM: Piden ubicar y capturar a hombre acusado de acoso

Lamentablemente esta no es la primera vez que ocurren estos hechos. Hace una semana los vecinos de San Juan de Miraflores exhortaron a la Policía Nacional del Perú (PNP) ubicar y capturar a un hombre acusado de acoso y tocamientos indebidos en la Cooperativa Umamarca.

El sujeto tiene atemorizadas a las jóvenes y menores de edad, ya que, según denuncian, se exhibe y se masturba en plena vía pública.

Las víctimas ya denunciaron al hombre, que se traslada en una bicicleta, en la comisaría de Mateo Pumacahua de San Juan de Miraflores.

"Pero al menos que manden a patrullar la zona en la mañana y en la noche y que contestes los teléfonos porque cuando la niña de 11 años logró ver al hombre, llamaron y no llegaron a contestar. Y que realmente lo cojan y que no lo tengan 24 horas y lo suelten, sino que realmente esté en la cárcel ya que a mí me está hostigando, a la niña también y sigue merodeando por su casa", dijo una víctima del sujeto.