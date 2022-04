Durante dos días se suspendió la venta de pasajes a la ciudad de Lima en las empresas que tienen sus locales en el terminal terrestre. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Pablo Rojas

Por segundo día consecutivo continúa la suspensión de la venta de pasajes a la ciudad de Lima en Arequipa, debido al bloqueo de la carretera Panamericana Sur por un grupo de agricultores en la región Ica, así lo confirmó la administración del Terminal Terrestre de la Ciudad Blanca.

Las 15 empresas de transporte interprovincial que brindan el servicio a la capital, suspendieron los 60 viajes que realizan al día para evitar daños a sus vehículos y que resulten heridos sus pasajeros.

Son alrededor de 3 mil 500 personas que no pueden viajar a Lima y un número similar que no pueden hacerlo de allá hacia Arequipa. Esto les genera gastos porque muchas no tienen familiares y deben gastar en hospedaje y alimentación.

La suspensión de la venta de pasajes representa una pérdida de más de un millón de soles al día, según los representantes del transporte, no solo en el traslado de pasajeros, sino por las encomiendas que tampoco pueden enviadas entre Arequipa y Lima.

La decisión que brindar el servicio a Lima es hasta que se solucione el conflicto en la región Ica y se garantice el libre tránsito en la Panamericana Sur, según indicó la administración del terminal terrestre de Arequipa.

Paro en Ica

Un hombre fallecido, 19 policías y dos civiles heridos dejan hasta el momento los enfrentamientos entre manifestantes y la Policía Nacional en Ica por el control de la Panamericana Sur.

La víctima fue identificada como Jhony Quinto Contreras, de 25 años, quien, según un comunicado el gobierno regional de Ica, falleció "al parecer producto del impacto de un proyecto de arma de fuego".

Pocas personas llegan al terminal terrestre en busca de pasajes a la ciudad de Lima. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Pablo Rojas

NUESTROS PODCAST

Alcalde de Lima: el presidente Pedro Castillo debe evaluar su renuncia - Entrevistas ADN

Jorge Muñoz expresó que el gobierno demuestra incapacidad.