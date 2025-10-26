Piura: detienen a exfiscal anticorrupción que integraría una banda criminal dedicada a las extorsiones en Sullana

El sujeto, según información de las autoridades, tendría vínculos con la banda criminal “Los Sanguinarios del Norte” en Sullana.

La Policía Nacional detuvo este fin de semana a José Antonio Hernández Martínez (55), un exfiscal anticorrupción, acusado de integrar la banda criminal “Los Sanguinarios del Norte”, investigada por homicidios, robos, extorsiones y cobro de cupos en obras de construcción civil, en la provincia de Sullana.

El jefe de la región policial de Piura, general PNP Manuel Farías, informó que además del exrepresentante del Ministerio Público también se detuvo a Julio Carrasco Castillo (24), alias “Julito”; Carlos Ortiz Ato (32), “Calitos”; Anderson de la Cruz Sales (24), “Kener” y Julio Infante Zapata (27), “Sambo”.

Este operativo se dio en la avenida Champagnat de Sullana. La Policía incautó una granada de guerra tipo piña, tres artefactos explosivos de dinamita, 23 municiones de distintos calibres, un vehículo y apuntes con números de cuentas bancarias presuntamente vinculadas a cobros extorsivos.

Según la investigación, Julio Carrasco Castillo alias “Julito” es el brazo derecho de “Augusto”, cabecilla de una organización criminal involucrada en delitos de extorsión y homicidio.