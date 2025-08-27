Un televisor sostiene el techo a punto de colapsar de un colegio en Arequipa [VIDEO]

La Fiscalía indicó que, de ocurrir una tragedia, la responsabilidad recaería sobre el Gobierno Regional de Arequipa por no tomar medidas oportunas.

Un televisor antiguo cumple la función de puntal para evitar que colapse el techo de una de las ocho aulas declaradas inhabitables en la Institución Educativa Julio C. Tello, ubicada en el distrito de Paucarpata, en Arequipa.

El director del plantel, Gino García, explicó para RPP que estas aulas están en riesgo de derrumbe desde hace cinco años. Señaló que, pese a haber gestionado los pedidos para su reparación, el Gobierno Regional les respondió que no cuenta con presupuesto para atender la demanda.

A raíz de esta situación, la Fiscalía de Prevención del Delito de Arequipa inspeccionó las instalaciones del colegio y constató que parte del techo de algunos salones se ha desprendido. Además, advirtió que las bases metálicas de la malla Rachel están ancladas al techo deteriorado, lo que incrementa el riesgo en caso de un colapso.

La Fiscalía indicó que, de ocurrir una tragedia, la responsabilidad recaería sobre el Gobierno Regional de Arequipa por no tomar medidas oportunas.

La Institución Educativa Julio C. Tello alberga a más de 800 estudiantes de los niveles inicial, primaria y secundaria, quienes actualmente están expuestos a una grave situación de riesgo estructural.