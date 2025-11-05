Contraloría detecta serias deficiencias en las comisarías de la región Arequipa: patrulleros inoperativos y sedes en condiciones precarias

En una inspección, el Contralor encontró vehículos inoperativos, equipos de cómputo muy antiguos, e infraestructura sin el adecuado mantenimiento.

La Contraloría informó que las comisarías en la región Arequipa presentan serias deficiencias tras una inspección que se realizó por las dependencias policiales. En ellas se encontraron patrulleros inoperativos, chalecos en mal estado, armas con más de 20 años de antigüedad e instalaciones sin internet.

El contralor general, Cesar Aguilar Surichaqui, informó que los agentes policiales no pueden luchar contra la delincuencia si es que no tienen los insumos básicos, dijo además que los propios efectivos tuvieron que hacer una colecta para contratar paquetes de internet en una comisaría.

El funcionario señaló que en la comisaría de Ciudad Municipal, en el distrito de Cerro Colorado, los pobladores tuvieron que realizar polladas para arreglar los patrulleros a lo cual calificó de un hecho inconsebible, ya que la PNP tiene presupuesto para los mantenimientos.

Al respecto, el jefe de la región policial de Arequipa, general Olger Benavides, dijo que el 40% del parque automotor policial cumplió con su ciclo de vida y por más que se se hagan mantenimientos, los patrulleros vuelven a malograrse.