Treinta soldados del Ejército son detenidos por presuntamente participar en el desmontaje de un circo en Arequipa

Según información preliminar, los militares habrían sido trasladados en un vehículo oficial de las Fuerzas Armadas. La Fiscalía iniciará una investigación por el delito de peculado.

Treinta soldados del cuartel Mariano Bustamante fueron detenidos en un operativo de la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción al encontrárseles en un circo ubicado en el Cercado de Arequipa usando presuntamente recursos del Estado para fines particulares. Ellos habrían sido enviados aquí para trabajar en el desmontaje de la estructura de dicha compañía.



Según información policial, los militares fueron trasladados para esta labor en vehículos oficiales de las Fuerzas Armadas, pero vistiendo indumentaria del circo como si fueran trabajadores de esta compañía.



La Fiscalía señaló que entre los intervenidos figuran el coronel Marco Antonio Quispe Astete, jefe de la Tercera Brigada de Servicio, y el técnico de segunda, Justo Palomino Quispe. En ese sentido, se anunció una investigación por el presunto delito de peculado a todos los involucrados.

Los militares fueron trasladados a la sede de la Dirección Contra la Corrupción para las diligencias de ley, con participación de la Fiscalía. Los familiares de los soldados acudieron hasta esta sede para pedir que se esclarezca el caso.

A través de un comunicado, la Tercera División del Ejército del Perú confirmó que la tropa del cuartel Mariano Bustamante participaba en actividades ajenas a su función militar. Por ello, indicaron que brindarán todas las facilidades del caso para determinar las responsabilidades y sanciones.

La institución militar señaló además que la Inspectoría General ya activó un proceso para esclarecer los hechos conforme a lo dispuesto en la Ley N.º 29131, que regula el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas.