Centros de salud ayudarán a descongestionar hospitales colapsados por pacientes con la COVID-19. | Fuente: RPP Noticias

La Red de Salud de la región Arequipa dispuso que 25 centros de salud atiendan a pacientes con síntomas leves del nuevo coronavirus, con la finalidad de descongestionar los hospitales del Ministerio de Salud (Minsa) y EsSalud, que lucen abarrotados por la demanda de pacientes.

María Elena Flores Carpio, directora ejecutiva de la Red de Salud de Arequipa-Caylloma, manifestó a RPP Noticias que la atención en estos establecimientos es gratuita y cada médico atiende a más de 20 pacientes en su turno.

“Estos establecimientos son exclusivos para casos COVID-19, con el fin de prevenir mayor riesgo de contagio, tanto de los pacientes que son los usuarios, como también del personal de salud. Por eso se habilitó estos 25 centros de salud”, expresó.

Explicó que a los casos positivos de la COVID-19 se les suministra dosis de ivermectina, fármaco aprobado por el Minsa para el tratamiento de esta enfermedad en su etapa inicial. Y cuando se trata de un caso complejo se coordinará su trasladado a hospitales temporales que fueron habilitados en esta emergencia.

“Los médicos van a trabajar a través de una ficha tecnológica y de acuerdo al puntaje van a realizar la prueba rápida que corresponde. Es importante que la población sepa que si ha tenido el contagio ayer o los síntomas hace días la prueba le va a salir negativa. La prueba se toma siete días después de haber tenido el contacto con un caso positivo”, enfatizó.

Centros de salud sin pruebas y médicos

Luego de escuchar esta nueva disposición algunos responsables de los establecimientos de salud, denunciaron que no pueden brindar el servicio porque no cuentan con personal, no tienen test de descarte de la enfermedad y no los medicamentos se están agotando.