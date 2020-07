El gerente de salud de Arequipa, Cristian Nova Palomino, aseguró que el uso del dióxido de cloro es parte de la tradición arequipeña. | Fuente: Cortesía / Archivo

Luego que el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, hiciera el polémico pedido al Congreso de la República de aprobar una ley para el uso del dióxido de cloro en pacientes infectados con la COVID-19, el gerente regional de Salud de Arequipa, Cristian Nova Palomino, respaldó la propuesta de la autoridad y aseguró que después de consumir el compuesto químico se siente "fortalecido".

"¿Si tenemos algo, entre comillas, que puede funcionar, por qué no podemos ponerlo en práctica? Particularmente, quien les habla, ha consumido el dióxido de cloro. Y hablando así, particularmente, me siento bien, me siento fortalecido", señaló.

El funcionario reconoció que no existe un sustento del Ministerio de Salud sobre la efectividad y autorización para el uso del dióxido de cloro; sin embargo, cómo actúa en el organismo es materia de investigación y análisis en otros países.

"Si bien no está categóricamente demostrado, sí está considerado dentro del manejo de medicina por algunos entes como una medicina empírica, como un tratamiento empírico de parte de la población", argumentó.

Nova Palomino advirtió que el consumo del dióxido de cloro también dependerá del tipo de organismo de cada persona. "Hay muchos factores que intervienen en esto", agregó.

Finalmente, recordó que este compuesto es de uso popular y hasta parte de la tradición arequipeña. "No podemos cortarle, tampoco, los brazos a la población. Recordemos que la idiosincrasia de nuestra población es muy apegada a costumbres y tradiciones antiguas. El dióxido de cloro no solamente ha sido utilizado en estos últimos tiempos. Tiene más de diez años", enfatizó.