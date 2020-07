El domingo el gobernador de Arequipa se mostró agradecido y sumiso. Hoy volvió a lanzar dardos contra el Gobierno. | Fuente: Facebook | Fotógrafo: GRA

A la misma hora que el presidente de la República, Martín Vizcarra, daba una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, en Arequipa hacía lo propio el gobernador regional, Elmer Cáceres Llica, con sus controversiales frases, a las que ya tiene acostumbrados a los arequipeños cada vez que da un discurso o declara ante la prensa.

La conferencia de Cáceres Llica duró más de uno hora y sus frases más polémicas van desde asegurar que enseñarán al Minsa a luchar contra la COVID-19, pedir el uso de dióxido de cloro y comparar a quienes lo critican con los que entregaron Arequipa a Chile en la Guerra del Pacifico.

Pide dióxido de cloro

“A los congresistas que no hacen nada por Arequipa, hay excepciones, declaren como ley el uso del dióxido de cloro. Me gustaría repartir el dióxido, pero seguro me van a denunciar por lesa humanidad, o sea, yo soy un criminal, un nazi”.

Guerra con Chile



“¿Por qué meten cuchillo cuando uno está trabajando… Me imagino en la guerra con Chile, ¡cómo se habrán comportado! No el pueblo de Arequipa (aclaró), (sino) sus directivos... ¡cómo traicionaron en la guerra con Chile, esos hacendados que se creen los pitucos de Arequipa!”.

Tía María no va



“Les digo a mis enemigos políticos que Tía María no va. Mientras que viva Cáceres Llica, Tía María no va, tendrán que matarme”.





Mea Culpa



“Médicos, perdónenme. Si he fallado, no fue a propósito, fue por temas administrativos, de gerencia. Pido perdón a médicos, enfermeras, técnicos, administrativos... Que me disculpen”.

¿Ejemplo a seguir?



(Sobre la intervención del gobierno central en el sistema de salud de Arequipa) “Es un proceso de acompañamiento, de asistencia y de recursos. Además, nosotros tenemos que enseñar a ellos (Gobierno Central) cómo manejar (la lucha contra la COVID-19)”.

¿Mejor hospital?



“El hospital de EsSalud está colapsado, la gente viene al Honorio Delgado porque es el mejor hospital, bien equipado, a pesar de sus deficiencias. Asegurados, gente con plata... vienen a este hospital. Es el mejor de públicos y privados. Las colas son por el triaje; no depende de mí”.

Amenaza a jueza



“De manera inaudita, una jueza no nos permite que podamos enterrar a más muertos en Arequipa (cementerio Covid-19). Sra. juez, le pido que anule esa medida, queremos enterrar dignamente a nuestros muertos porque si no nos permite, le llevaremos lo muertos a su casa”.

Denuncien a China también



“Sobre la denuncia que me hizo el Colegio de Abogados de Arequipa, bajo esa lógica tendrían que denunciar a China penalmente porque ahí se inició el virus. Es algo anecdótico, no tiene lógica. ¿Acaso Cáceres Llica ha hecho la pandemia?”.