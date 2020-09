Edgar Alarcón se encuentra en Arequipa como parte de la semana de representación. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Christian Ramos

El presidente de la Comisión de Fiscalización y congresista de Unión por el Perú, Edgar Alarcón Tejada, brindó una conferencia de prensa en Arequipa, donde reveló que se comunica con Antauro Humala cada quince días y que lo visitó tres semanas antes de difundir los audios de Karem Roca sobre el caso “Richard Swing”. El parlamentario dijo que en su visita al penal Ancón II no hablaron de los audios porque no sabían que existían.

“Se dice que Alarcón visitó a Antauro. Sí, fue en la semana de representación del mes pasado cuando Arequipa todavía estaba en cuarentena, fui al penal llevando 4 mil 500 mascarillas, para los presos. Visité a Antauro y conversamos de temas generales, de política, yo no he ido a decirle que me va a llegar un audio de acá tres semanas. No señores”, dijo.

También negó que haya pedido permiso a Antauro Humala vía telefónica, para publicar los audios.

“Antauro me llama periódicamente, cuando digo periódicamente no es todos los días. Me llama cada 15 días. Antauro no sabía de la decisión que yo tomé a título personal”, explicó.

Alarcón dijo también que no se siente frustrado porque la vacancia presidencia no prosperó, incluso negó que ese haya sido su objetivo al hacer públicos los audios. Aseguró que solo quería mostrar cómo actúa el presidente Martín Vizcarra.

Agregó que, si aparecen más audios del jefe de Estado, una nueva moción de vacancia presidencial sería competencia de todo el Congreso y no de él.

“Vacarlo o no vacarlo antes que llegue el 28 de julio es una decisión que tiene que tomar el Congreso en su conjunto, yo no tengo ningún interés personal, ni político desde mi bancada para vacar al presidente Martín Vizcarra”, acotó.

Respecto al pedido del Frente Amplio para que deje la presidencia de la Comisión de Fiscalización del Congreso, dijo que no lo hará.

“No voy a renunciar, voy a esperar el debido proceso. No solo es el Frente Amplio, también el partido morado por encargo del Ejecutivo de sacarme de la comisión… me quieren dar el vuelto. Alarcón siempre fue incomodo al Gobierno desde el caso Chinchero”, finalizó.

Alarcón llegó a Arequipa en el marco de la Semana de Representación Parlamentaria correspondiente al mes de setiembre.