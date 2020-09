Edgar Alarcón y Elmer Cáceres terminaron su relación laboral entre acusaciones. | Fuente: Facebook/Composición RPP

En el panorama nacional, Edgar Alarcón se hizo conocido por haber sido el contralor general de la República del 9 de junio de 2016 al 4 de julio de 2017. Y, recientemente, por ser el congresista por Arequipa que ha puesto en jaque al mismísimo presidente Martín Vizcarra, con la presentación de audios que comprometen al mandatario con el caso de “Richard Swing”.

Sin embargo, Alarcón también se hizo conocido en su natal Arequipa (nació en 1961), por haber sido, en octubre de 2019, asesor del gobernador regional de Arequipa, Élmer Cáceres Llica, afamado por sus comentarios desafiantes contra el Ejecutivo y por lanzar ideas contrarias a las recomendaciones del Minsa en plena pandemia, como promover el dióxido de cloro, entre otros aspectos.

Aunque antes de ellos, su nombre también tuvo notoriedad en Arequipa por ser acusado de irregularidades en la obtención de su título de contador en la Universidad Nacional de San Agustín (junio de 2017) y por la compra, presuntamente irregular, de terrenos del Estado cuando era gerente general de la Contraloría General de la República.

Edgar Alarcón Tejada no vivía ni tenía presencia en esta región hasta que Cáceres Llica lo convocó para participar de su gestión. El 9 de octubre del 2019 se presentó ante los medios de comunicación como nuevo asesor del gobernador regional y decía estar feliz por volver a la Ciudad Blanca.

“Me complace, sobremanera, trabajar en mi tierra después de 28 años, gustoso vengo y acepto el reto. Tenemos todo un plan de acción donde se va a priorizar una ejecución presupuestal transparente que permita brindar y dar los servicios que tanto espera la población de Arequipa”, dijo aquella vez Alarcón Tejada.

La principal misión que le encargó Elmer Cáceres Llica fue la de sacar adelante los proyectos Majes Siguas II, el puente Arequipa - La Joya, el hospital Maritza Campos y la culminación de los trabajos de la Variante de Uchumayo.





El gobernador regional de Arequipa acusó a Alarcon de pedir dinero para su campaña electoral. | Fuente: Gobierno Region l Arequipa / Victor Sucasaca | Fotógrafo: VICTOR SUCASACA BARRIENTOS

El gobernador explicó que su designación se debía a su experiencia como contralor general de la República, lo cual ayudaría a evitar actos corrupción en el planteamiento y ejecución de proyectos y no caer en observaciones por parte, justamente, de la Contraloría.

“Mi compromiso con el gobernador es ayudarle a verificar y revisar la ejecución administrativa y financiera. Vamos a tener eficiencia en el gasto. Vengo a sumar a esta gestión. Estamos comprometidos con sacar adelante a nuestra región y venimos a aportar con nuestro trabajo”, señaló en ese momento.

Este nuevo cargo no significó que Alarcón Tejada tenga como nueva residencia la Ciudad Blanca. Él seguiría teniendo a Lima como su principal residencia. En una entrevista en RPP, dijo que residiría en Arequipa de lunes a jueves y los viernes, sábados y domingos debía estar en Lima porque tenía “temas personales” que atender.

Sin embargo, la luna de miel entre Cáceres Llica y Alarcón Tejada no pasó del mes. El 4 de noviembre, Alarcón anunciaba su candidatura al Congreso y tres días después, renunciaba al cargo de asesor y acusó a la gestión regional de irregularidades y presuntos actos de corrupción.

Denunció a los asesores Ricardo Sánchez y Edwin Esquivel, y al gerente general, Gregorio Palma, de impedirle reunirse con el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, y de no facilitarles documentación de los proyectos regionales que debía impulsar.

“Han impedido hacerle saber la corrupción en sus unidades -dijo sobre ellos-. He intentado hablar con el gobernador en los últimos 30 días. Por lo menos he solicitado 10 citas para despachar y no he sido atenido”, declaró al diario La República, el 7 de noviembre del 2019.





Congresista por Arequipa logró ser el más votado en enero del 2020. | Fuente: Facebook/Edgar Alarcón Tejada - Congresista de la República

La respuesta desde el Gobierno Regional de Arequipa llegó el 11 de noviembre cuando el gobernador Elmer Cáceres Llica declaró a la prensa que Alarcón “no renunció”, sino que “lo despidió” por “pedirle que le financie su campaña al Congreso”.

"Es un oportunista que ha usado al gobierno regional para lanzarse al Congreso. ¿Sabes qué ha dicho? Ha dicho que lo financie... ¿Sabes qué? Paga con la tuya. Acá no aguantamos pulgas. Es un corrupto, que se vaya a la cárcel", manifestó el gobernador regional.

Edgar Alarcón no se quedó callado, negó haber pedido apoyo a su campaña y envió una carta notarial al gobernador para que se disculpe por sus palabras y acusaciones en su contra, de lo contrario, lo demandaría por 200 mil soles.

A Elmer Cáceres no le quedó otra que retractarse. “Realicé algunas declaraciones fruto del hostigamiento periodístico, manifestando información que había recibido por medio de terceras personas vinculadas al Gobierno Regional y de las cuales no puedo dar fe”, escribió en una carta.

Luego del cruce de palabras, Edgar Alarcón se dedicó de lleno a su campaña electoral y recorrió las provincias del interior de Arequipa junto a un grupo de seguidores etnocaceristas.