Alex Montes, abogado del gobernador regional Elmer Cáceres Llica. | Fuente: RPP

Alex Montes, abogado de Elmer Cáceres Llica, afirmó que este lunes se presentará la apelación contra la detención preliminar de gobernador regional de Arequipa por integrar una presunta organización criminal.



"Respecto a la resolución judicial que ha dispuesto la detención preliminar, consideramos que no estamos conformes con el argumento esgrimido por el juez de primera instancia, entonces vamos a presentar la apelación el día de hoy", indicó a la prensa.

El abogado precisó que Elmer Cáceres Llica "se siente tranquilo" porque considera que no cometió ningún acto de corrupción. Sin embargo, señaló, se encuentra preocupado por que hasta la fecha no se llevan a cabo diligencias y esperan que se esclarezca su caso.



"Tenemos ciertas preocupaciones por las diligencias, toda vez que el día de ayer no se llevó a cabo ninguna diligencia. Desde el momento de la detención, desde el momento que se ha realizado la incautación y el allanamiento no hay ninguna diligencia hasta la fecha, esa es nuestra preocupación", dijo.



"Tiene que haber motivación y justificación"

Alex Montes precisó que solo se le han pedido los números telefónicos de la defensa legal y que se le informó que representantes de la Fiscalía de la Nación va a llegar próximamente a la sede de la Policía anticorrupción para determinar qué diligencias se van a realizar en relación a la detención de Elmer Cáceres Llica.



"El derecho a la libertad del gobernador y otros funcionarios se encuentra afectado, entonces tiene que haber motivación y justificación por qué no se están llevando a cabo diligencias. No queremos pensar que a futuro van a pedir un plazo de ampliación porque no correspondería", insistió.



La Fiscalía Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios detuvo preliminarmente la madrugada del sábado a 11 altos funcionarios y consejeros del Gobierno Regional de Arequipa, entre ellos el gobernador Elmer Cáceres Llica, por presunto delitos contra la administración pública.

Elmer Cáceres Llica investigada por integrar la presunta organización criminal "Los hijos del cóndor", dedicada a direccionar la ejecución de obras públicas a cambio de sobornos, así como a captar a consejeros y funcionarios regionales para obtener apoyo y evitar cualquier tipo de investigación a la gestión a cambio de beneficios económicos y laborales.

NUESTROS PODCAST



"Entrevistas ADN": El médico epidemiólogo y ex viceministro de Salud, Percy Minaya, consideró que en noviembre se lograría la inmunidad de grupo en relación a la COVID-19. Además, dijo que el retorno de los escolares a las aulas es una cuestión de decisión.

Newsletter Las cosas como son

Suscríbete a nuestro newsletter Las cosas como son, Fernando Carvallo selecciona la información y comparte su visión de la actualidad nacional e internacional.