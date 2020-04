El hombre trabajaba como vigilante de una construcción en la localidad de Cayma. | Fuente: Policía Nacional

Un nuevo caso de feminicidio se registró en Arequipa durante la emergencia nacional por la COVID-19. La Policía detuvo a Roberto Liborio Valdivia Gallegos, de 33 años, acusado de asesinar y enterrar a una mujer de aproximadamente 30 años en el distrito arequipeño de Cayma.

El hecho ocurrió la noche del viernes en la primera cuadra del pasaje Canoa, donde se ejecutaba una obra de construcción de un instituto privado. Valdivia trabajaba como vigilante en este lugar.

Según la Policía, el hombre confesó que asesinó a la mujer y enterró el cadáver en una zanja de casi tres metros de profundidad.

"No es mi pareja, es una dama de compañía de nombre Alexandra con quien estuvimos tomando alcohol. Me percaté que me quería robar y la golpee hasta dejarla inconsciente", dijo el vigilante a la Policía.

Agentes de la Unidad de Rescate llegaron al lugar y procedieron a sacar el cuerpo de la víctima.

La fiscal Yajaida Huamán Escobar, Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Corporativa Especializada con Delitos contra la Mujer, ordenó el traslado del cuerpo a la morgue central, donde se realizará la necropsia de ley para determinar la causa de la muerte.

Detectives de homicidios de Departamento de la Investigación Criminal (Depincri) están a cargo de las investigaciones.