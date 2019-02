Insólito | Autoridades regionales de Arequipa enfrentadas en plena emergencia

El gobernador, Elmer Cáceres, se niega a recibir en su despacho al vicegobernador Walter Gutiérrez. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Difusión

Fueron elegidos por el mismo movimiento político, pero hoy se muestran distanciados y sin comunicación alguna. Walter Gutiérrez Cueva, vicegobernador regional de Arequipa, informó que el gobernador Elmer Cáceres Llica, se niega a recibirlo en su oficina.

“He intentado conversar con él en estos días y se me ha negado la posibilidad. Hace dos semanas estoy buscando una reunión, le he enviado cartas tipo notarial y también por teléfono, y no hay respuesta”, dijo Gutiérrez.

El vicegobernador manifestó que su interés es ayudar a coordinar las labores para atender la emergencia por lluvias y asumir medidas de prevención.

Gutiérrez también criticó a Cáceres por los funcionarios y gerentes que nombró en diferentes áreas. Dijo que no es posible que no hayan tenido a tiempo la información sobre los daños que provocaron las lluvias, huaicos y deslizamientos.

Durante la segunda vuelta electoral ambos tuvieron algunas diferencias. Cáceres Llica dijo que Gutiérrez ocuparía un cargo decorativo y él es quien tomará todas las decisiones.

Una vez que asumieron el cargo el uno de enero, se reunieron y dijeron que “limaron las asperezas”. Sin embargo, hasta el momento no se les volvió a ver juntos, ni siquiera durante la atención de la emergencia en el distrito de Aplao por la caída de un huaico.

Elmer Cáceres Llica, al inicio de su gestión, dijo que no brindará declaraciones hasta que cumpla cien días en el cargo, pero la emergencia en el Aplao lo obligó a romper brevemente su silencio. Lo que no ha cambiado es su relación con el vicegobernador.