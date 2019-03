Elena Viza sigue trabajando para salir adelante juntos a sus tres hijos. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Pablo Rojas

Elena Viza Choquecondo, la obrera agredida por una conductora cuando hacía su labor de vigía de tránsito en Arequipa, ha dado la vuelta a la página y continúa trabajando para sacar adelante a sus tres hijos.

A los catorce años, dejó Tuti, su distrito natal en el Valle del Colca, y migró a Arequipa buscando mejores oportunidades.

“Me vine a los catorce años a trabajar y estudiar. En la sierra no hay mucha educación que digamos. Me vine a estudiar en primer año de secundaria, he estado acá en Arequipa trabajando y estudiando a la vez en un Pronoe”, dijo a RPP.

Elena Viza, decidió separarse del padre de sus hijos, el 2013, para evitar que sus problemas afecten a sus hijos. Ahora cumple el rol de madre y padre.

“Claro que es difícil, pero es una decisión que tomas. Me tocó vivir esto, pero no para que me frustre, sino para que siga avanzando”, comentó.

A sus 34 años, Elena nunca se da por vencida. Antes de ser vigía de tránsito, trabajó un año como obrera de construcción civil, también pintó casas, fue gastifera y hasta soldadora. Todo lo hace por sus hijos.

“Mis motivos son mis tres hijos, yo estoy ahí representando como padre, como madre, como amiga, como compañera. Cuando eres su amiga, su compañera, hay más confianza con los chicos, yo por ejemplo juego con ellos, salimos a jugar al parque con la pelota”.

Luego de sufrir la agresión e insultos discriminadores, Elena ya no piensa en ese mal momento y busca disfrutar cada día de su vida junto a su familia.

“A veces la vida es así, te golpea, pero también tiene sus ventajas y desventajas. Ahí estamos saliendo adelante, ya no hay que pensar en el problema que pasó ayer, sino pensar que cada día tiene su propio afán, la vida continúa y es bonita la vida”.

Elena Viza, la voz de las obreras ignoradas, dejó este mensaje para todas las mujeres peruanas.

“Mi mensaje para todas las mujeres es que sigan adelante, que sigan esforzándose, que sean valientes, que nunca desmayen. Que a pesar de los problemas hay que continuar dando el ejemplo a nuestros hijos para que ellos sean un modelos para sus hijos”.