Opositores al proyecto minero Tia María prenden fuego a llantas y advierten paro indefinido en Arequipa

Durante el tercer día de paro preventivo en el Valle de Tambo de opositores del proyecto Tía María, en Arequipa, continúan los bloqueos en la carretera Costanera que une las regiones de Moquegua y Tacna, vía que se encuentra con troncos de árboles y llantas en llamas.

En la zona permanecen más de 100 vehiculos varados desde las 9:00 a.m. de este miércoles, por lo que algunos transportistas piden a la Policía que se despeje la carretera para continuar con su trayecto hacia el norte de Arequipa.

Esta tarde, un grupo de manifestantes se dirigía hacia la comisaría de La Curva, en respuesta a los enfrentamientos previos con agentes de la Policía que dejó al menos tres personas heridas.

Asimismo, tras una reunión, los manifestantes acordaron una asamblea popular para el próximo 17 de noviembre donde se establecerá una fecha para un paro indefinido.

Manifestantes que se oponen al proyecto Tía María realizan bloqueos por tercer día consecutivo en la provincia arequipeña de Islay. | Fuente: RPP

Enfrentamiento con heridos

Dos civiles y un efectivo policial resultaron heridos producto del enfrentamiento entre los manifestantes quienes se oponen al proyecto minero Tía María y las fuerzas del orden en el tercer día de paro convocado.

Estos enfrentamientos se desarrollaron en la vía Costanera, ubicada en el distrito de Dean Valdivia, en la provincia arequipeña de Islay. Durante la madrugada, los manifestantes se dirigieron también a la zona urbana.

Según el vocero del Valle de Tambo, Miguel Meza, el civil herido fue auxiliado por los manifiestantes porque el centro de salud de Dean Valdivia no atiende las 24 horas.

"Tengo informes de que tenemos varios heridos. Unos que son por perdigones y otros porque se han resbalado. No es por bombas lacrimógenas. A uno le he caído en el cuerpo, pero no han sido derivados a ningún centro de salud porque no hay centro de salud que atiende de noche y creo que no irían porque pasarían a ser denunciados", manifestó el vocero.