Papa Francisco y su 'respaldo' a la unión civil: "Eso no ha dicho el Santo Padre", dice arzobispo de Arequipa

El arzobispo de Arequipa, monseñor Javier del Río Alba, dijo que no es cierto que el Papa Francisco esté de acuerdo con el matrimonio de personas del mismo sexo. Esto respecto a la información difundida por importantes medios internacionales sobre las declaraciones que dio el sumo pontífice sobre el tema en el documental "Francesco", que se estrenó ayer en Roma.



“Es una noticia que no corresponde a las declaraciones del papa, yo tengo la grabación que nos envió el Vaticano y no es lo que ha declarado el santo padre porque una frase sacada de contexto puede llevar a la confusión”, expresó.



Del Río Alba dio estas declaraciones al término de la celebración de una misa virtual y agregó que la Iglesia católica considera que las personas que sienten atracción por el mismo sexo tienen la misma dignidad y Dios quiere que alcancen la santidad igual que los heterosexuales.



“No tienen porque ser descartadas por nosotros ni tratadas mal de ninguna manera. Han sido creadas por Dios”, expresó.



El Arzobispado de Arequipa informó que el monseñor participará mañana de un certamen denominado: “El Papa apoya las uniones civiles entre homosexuales”, organizado por la Academia de líderes católicos de Latinoamérica, donde dará detalles del tema.



Según la Agencia Católica de Noticias (ACN) el papa Francisco declaró su apoyo a las leyes de convivencia civil entre homosexuales en el documental dirigido por el director nominado al Óscar Evgeny Afineevsky.



“Las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia. Son hijos de Dios, tienen derecho a tener una familia. No se puede echar de la familia a nadie, ni hacer la vida imposible por ello”, dijo el papa, informó la ACN.