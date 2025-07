Pasajeros varados en el km 782 de la Panamericana Sur en Ocoña piden liberar la vía: "No tenemos alimento"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un contingente de 400 policías se encuentra en la zona. | Fuente: RPP / Yorch Huamaní

Los pasajeros varados en el kilómetro 782 de la Panamericana Sur han mostrado su molestia por el bloqueo de este tramo de la carretera en el distrito de Ocoña, en Arequipa. Los mineros artesanales mantienen cerrada la vía desde el último domingo.

En diálogo con RPP, una señora, quien viaja desde Moquegua hacia Lima acompañada de su familia, solicitó la intervención de las autoridades para que la carretera sea liberada, ya que asegura que se están quedando sin alimentos.

“Nosotros no tenemos la culpa, nosotros estamos siendo afectados increíblemente. No hay seguridad, el frío, la incomodidad, las necesidades básicas del ser humano, no hay donde [hacerlas]. Es terrible esta situación, nos sentimos secuestrados sin poder hacer absolutamente nada. También, nos sentimos desprotegidos por el Estado, nosotros también somos ciudadanos, tenemos derechos, nos sentimos desprotegidos, tenemos [derecho] al libre tránsito”, expresó la mujer.

Asimismo, la ciudadana indicó que hay familias que viajan con niños, por lo que exhortó a liberar la vía para que se puedan poner todos a buen recaudo.

“Me ha dado mucha pena ver en el transcurso de toda la madrugada gente caminar con niños tratando de buscar un transbordo. Que por favor lo solucionen lo más pronto posible, ya no tenemos alimento, el calor ahorita es un poco agobiante, en la noche el frío es una incomodidad y nos están exponiendo y nosotros no tenemos la culpa de esto”, acotó.

La fila de vehículos a la altura del puente Ocoña se extiende por -al menos- 15 kilómetros de distancia.

Situación en Ocoña. | Fuente: RPP

Policía llegó a la zona

Un contingente de 400 policías se encuentra en la zona. De acuerdo con nuestro corresponsal en la región, los efectivos están esperando la orden de sus superiores para intervenir y liberar la carretera.

Por otro lado, los mineros artesanales han derrumbado con barretas parte del cerro que está a un costado de la carretera y han colocado las piedras sobre el pavimento para impedir el transito vehículos.