Arequipa pierde 1.5 millones de kilos de cebolla al día por bloqueo de carreteras: ¿Y la papa y el tomate?

La región de Arequipa enfrenta una grave crisis económica debido a los bloqueos de carreteras, que impiden la comercialización de productos agrícolas y amenazan el sustento de miles de familias. Productores de cebolla, papa, ajo y otros cultivos perecibles se ven directamente afectados, con pérdidas que ascienden a millones de dólares, mientras denuncian la inacción de las autoridades.

Hernán Vela, presidente del Comité Agropecuario de la Cámara de Comercio de Arequipa, conversó con RPP y destacó la magnitud del problema para esta región, que produce el 70 % de cebolla en el país. Según Vela, a raíz del bloqueo de carreteras, Arequipa pierde 1,500 toneladas de cebolla a la semana, lo que se traduce en un impacto económico de S/ 1 millón semanal. Esta cifra se calcula basándose en el traslado de 50 camiones semanales, cada uno llevando 30 toneladas.

Los productos que perecen en medio del bloqueo de carreteras

Elmer Salas, un productor de cebolla de Arequipa, conversó con RPP y describió la situación como una "pérdida enorme". Solo en cebolla, se están malogrando 1.5 millones de kilos en el trayecto, equivalente a 50 camiones de 30 toneladas.

Además, en los campos de cultivo, se están perdiendo "miles de toneladas, millones" de cebolla, tomate, zanahoria, papa y alberja (arveja) debido a la imposibilidad de embarcar los productos y el clima frío que los hace crecer y los vuelve inservibles.

Según informaron los productores a RPP, los precios han colapsado:

La cebolla , que antes se vendía a 60-70 centavos, ahora se paga a 30-35 centavos por kilo en chacra , lo cual no cubre los costos de producción.

, que antes se vendía a 60-70 centavos, ahora se paga a , lo cual no cubre los costos de producción. La alberja (arveja) , que se vendía a 4 soles, ahora se paga a 2 soles el kilo por la falta de salida a la capital.

, que se vendía a 4 soles, ahora se paga a por la falta de salida a la capital. La zanahoria en chacra estaba a 2 soles el kilo.

en chacra estaba a 2 soles el kilo. El ajo está a 7 soles el kilo, pero también sufre pérdidas; se estima que 30 toneladas diarias se han malogrado en carretera durante los días de paralización.

Salas explica que la mayor parte de los productos de Arequipa se dirigen a Lima. También estaban enviando cebolla a Bolivia, pero ya no hay quien quiera cargar debido a la situación. Otros productos como el tomate, la zanahoria y la arveja también se pudren o se calientan en las vías.

La espera por el levantamiento de los bloqueos ha llevado a que los productos que se mantienen en las chacras se deterioren, con una pérdida del 20-30% de la producción por degradación. Intentar venderlos como "estempon" (productos que han pasado su punto óptimo) reduce su valor hasta en un 60% a 70%.

Las zonas más afectadas en cuanto a producción de cebolla son Camaná y Pedregal (Majes).

La sensibilidad de la papa y los millones en dólares perdidos

Richard Casapía, productor de papa, páprika y ajo, también conversó con RPP y lamentó que el gobierno no ponga orden ante la situación con los mineros. Para Casapía, el agricultor es el más afectado en todas las crisis.

En cuanto a las pérdidas específicas:

En páprika , Casapía reporta que hay 14 camiones cargados varados. Cada camión transporta entre 18,000 y 20,000 kg y está valorizado entre $ 50,000 y $ 60,000. Esto significa una pérdida de $ 600,000 al día solo en páprika.

, Casapía reporta que hay varados. Cada camión transporta entre 18,000 y 20,000 kg y está valorizado entre $ 50,000 y $ 60,000. Esto significa una solo en páprika. Respecto a la cebolla , Casapía corrobora que de Arequipa salen entre 30 y 50 camiones diarios, cada uno con 30 toneladas, sumando 1.5 millones de kilos (1.500 toneladas) diarios en pérdidas.

, Casapía corrobora que de Arequipa salen entre 30 y 50 camiones diarios, cada uno con 30 toneladas, sumando en pérdidas. La papa , especialmente la "papa única" destinada directamente a la fritura en Lima, es "mucho más sensible". Si la papa está expuesta al sol por 48 horas, se echa a perder , adquiriendo un color verde y un sabor amargo que la hace inaceptable para el consumidor y las pollerías. Por ello, ya se ha dejado de enviar papa debido a su alta sensibilidad.

, especialmente la "papa única" destinada directamente a la fritura en Lima, es "mucho más sensible". Si la papa está expuesta al sol por , adquiriendo un color verde y un sabor amargo que la hace inaceptable para el consumidor y las pollerías. Por ello, debido a su alta sensibilidad. La leche en Majes también sufre; se están arrojando al suelo más de 50,000 a 80,000 litros diarios .

también sufre; se están . En cuanto al ajo, Casapía menciona que "no hay mucho problema" por ahora, pues la cosecha recién va a comenzar.

Casapía, quien también se dedica a la exportación de capsicum y ajo, enfatiza que, a pesar de que Perú es una potencia mundial en productos como arándanos, uvas, palta, capsicum y espárragos con "las mejores condiciones ambientales para producir", las "políticas erróneas del Estado" impiden su desarrollo.

Productores piden apoyo estatal

Ambos productores coinciden en la ausencia de apoyo y comunicación por parte del gobierno y las autoridades regionales. Elmer Salas afirma que a los agricultores "nunca los toman en cuenta" y que no tienen apoyo de ningún gobierno. Pese a que pagan sus impuestos y están formalizados, se sienten perjudicados directamente por los bloqueos de los mineros informales. Salas subraya que las pérdidas son de "millones y millones" y que "no hay Estado de derecho".

Richard Casapía, como productor e inversionista, expresa su frustración al ver que las autoridades no abordan el problema de las pérdidas en reuniones. La preocupación es aún mayor para los agricultores que trabajan entre 6 y 8 meses para que su inversión "se vaya al agua" y deben enfrentar préstamos bancarios que no esperan.

La situación actual no solo afecta la economía de los productores, sino que tiene un impacto directo en los obreros que viven del día a día, y en los consumidores, a quienes también se les perjudica. La falta de solución a los bloqueos no solo genera pérdidas monetarias, sino que también tiene un costo social, con niños que "dejan de comer" porque sus padres no pueden trabajar.