Perumin: estas son las actividades programadas para el evento que se realiza en Arequipa

El evento minero más importante del mundo congrega a participantes de 17 países de 5 continentes y generará un movimiento económico de más de S/ 100 millones.

Con el lema “Juntos por más oportunidades y bienestar para todos”, desde hoy hasta el 26 de setiembre se realiza la 37 edición de PERUMIN 2025 en el Centro de Convenciones de Cerro Juli en la región Arequipa.

El evento más importante del mundo, que congregará a asistentes de 17 países de 5 continentes, fue inaugurado por el Ministro de Energía y Minas, Jorge Montero; además, contó la participación de las principales autoridades de la región.

El titular de la cartera aseguró que el compromiso del Gobierno actual es trabajar en beneficio de que pequeñas minas se formalicen y sean sostenibles.

Aquí las principales actividades:

El lunes 22 de setiembre

- Foro del país aliado de Alemania

- Conferencia Minería del Futuro

- Encuentro de Seccionales

Martes 23 de setiembre

- Conferencia Cumbre minera

- Foro De Tecnología Innovación y Sostenibilidad

- Perumín Hub (para innovadores)

- Encuentro Internacional

- Foro MAPE

- Foro del Agua

- Encuentro de Jóvenes Perumin

Miércoles 24 de setiembre

- Foro De Tecnología Innovación y Sostenibilidad

- Conferencia Cumbre minera

- Perumín Hub (para innovadores)

- Encuentro Internacional

- Foro MAPE

- Encuentro de Jóvenes Perumin

- Foro de Equidad e Inclusión

- Encuentro de la Academia

Jueves 25 de setiembre

- Foro De Tecnología Innovación y Sostenibilidad

- Perumín Hub (para innovadores)

- Perumin Inspira (concurso para emprendimientos sociales)

- Foro de Transición Energética Minera

- Encuentro logístico

Viernes 26 de setiembre

Líderes estudiantiles



Clausura del Evento