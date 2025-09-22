Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fuerza Popular responde a demanda de Fiscal de la Nación y niega vínculos con grupos violentos
EP 1870 • 16:26
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Megapuerto de Corío: convocatoria internacional se lanzará en octubre, ¿en qué etapa está el proyecto?

Arequipa impulsa el Megapuerto de Corío para posicionar al Perú como hub portuario global
Arequipa impulsa el Megapuerto de Corío para posicionar al Perú como hub portuario global | Fuente: Andina
Fiorella Hokama

por Fiorella Hokama

·

El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, anunció a RPP que este año se lanzará la convocatoria internacional para el Megapuerto de Corío, proyecto que busca convertir al Perú en un hub portuario global. Además, destacó el potencial arequipeño en hidrógeno verde, con inversiones y compromisos ya en marcha.

El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, anunció a RPP en el marco de Perumin 37 que el proyecto del Megapuerto de Corío avanza a paso firme y que la convocatoria internacional para seleccionar al inversionista se realizará este año. El objetivo es transformar al Perú en un centro portuario de relevancia mundial.

"Nos hemos propuesto que el Perú sea un país referente a nivel internacional en actividad portuaria, es decir, un hub portuario. Para eso venimos impulsando el Megapuerto de Corío, que no es un megapuerto solo de Perú, sino de Sudamérica", manifestó Sánchez a RPP. Según la autoridad, invertir en este proyecto es invertir en el comercio sudamericano y asiático, y aseguró que no competirá con otros puertos peruanos.

"Ya estamos a puertas de suscribir el convenio con el MTC para hacer la invitación internacional", afirmó. El proceso de selección del "mejor postor" estará a cargo del gobierno regional, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y ProInversión.

Sánchez se mostró optimista con los plazos: "Sí, este año hacemos la convocatoria porque es un acuerdo del Consejo de Estado Regional y estamos cerrando nosotros, a muy tardar la primera semana de octubre, el convenio", detalló.

Respecto al Puerto de Matarani, el gobernador indicó que su gestión ha opinado a favor de que se renueve la concesión.

Arequipa, polo de hidrógeno verde

Como parte de la estrategia de diversificación económica, el gobernador Sánchez resaltó el potencial de Arequipa para liderar la producción de energías limpias.

Señaló que Alemania está interesada en invertir en hidrógeno verde y que ya existen compromisos de dos empresas para producir y exportar 200,000 toneladas anuales.

Este desarrollo no solo beneficiará a la industria, sino también a la agricultura, a través de la producción de derivados como el amoníaco. 



Sencillo y al Bolsillo

EP15 | CTS: QUÉ ES, CUÁNDO SE PAGA Y CÓMO USARLA INTELIGENTEMENTE

¿Te depositaron la CTS y no sabes qué hacer con ella? Aprende qué es, cuándo se entrega y cómo sacarle el máximo provecho: ahorrar, pagar deudas o invertir. Educación financiera práctica, simple y directa, para que tu guardadito realmente rinda.
Sencillo y al Bolsillo
Sencillo y al Bolsillo
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
GORE Arequipa Puerto de Corío Arequipa Megapuerto de Corío Puerto de Matarani

Más sobre Economía

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA