Megapuerto de Corío: convocatoria internacional se lanzará en octubre, ¿en qué etapa está el proyecto?

El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, anunció a RPP en el marco de Perumin 37 que el proyecto del Megapuerto de Corío avanza a paso firme y que la convocatoria internacional para seleccionar al inversionista se realizará este año. El objetivo es transformar al Perú en un centro portuario de relevancia mundial.

"Nos hemos propuesto que el Perú sea un país referente a nivel internacional en actividad portuaria, es decir, un hub portuario. Para eso venimos impulsando el Megapuerto de Corío, que no es un megapuerto solo de Perú, sino de Sudamérica", manifestó Sánchez a RPP. Según la autoridad, invertir en este proyecto es invertir en el comercio sudamericano y asiático, y aseguró que no competirá con otros puertos peruanos.

"Ya estamos a puertas de suscribir el convenio con el MTC para hacer la invitación internacional", afirmó. El proceso de selección del "mejor postor" estará a cargo del gobierno regional, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y ProInversión.

Sánchez se mostró optimista con los plazos: "Sí, este año hacemos la convocatoria porque es un acuerdo del Consejo de Estado Regional y estamos cerrando nosotros, a muy tardar la primera semana de octubre, el convenio", detalló.

Respecto al Puerto de Matarani, el gobernador indicó que su gestión ha opinado a favor de que se renueve la concesión.

Arequipa, polo de hidrógeno verde

Como parte de la estrategia de diversificación económica, el gobernador Sánchez resaltó el potencial de Arequipa para liderar la producción de energías limpias.

Señaló que Alemania está interesada en invertir en hidrógeno verde y que ya existen compromisos de dos empresas para producir y exportar 200,000 toneladas anuales.

Este desarrollo no solo beneficiará a la industria, sino también a la agricultura, a través de la producción de derivados como el amoníaco.