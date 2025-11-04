Últimas Noticias
Universidad Nacional de San Agustín: ¿qué pasará con el suplantador que fue detenido en examen de admisión?

Unsa elevará informe a SUNEDU por caso de suplantación
Unsa elevará informe a SUNEDU por caso de suplantación
Jean Pierre Nuñez Tapia

por Jean Pierre Nuñez Tapia

·

El suplantador fue intervenido dentro del campus universitario cuando intentaba rendir la prueba en lugar de un postulante de 17 años. La UNSA anunció sanciones internas y el caso será reportado a la SUNEDU.

La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) sancionará al joven que intentó suplantar a un postulante durante el examen de admisión del Centro Preuniversitario (CEPRUNSA), realizado el domingo 2 de noviembre. El detenido, de 25 años, fue sorprendido dentro del pabellón de contabilidad cuando rendía la evaluación en lugar de un menor de edad.

El hecho ocurrió durante el desarrollo del examen en el que participaron 9,347 postulantes. Según informó la UNSA, la irregularidad se detectó gracias al sistema de control biométrico implementado para garantizar la identidad de los postulantes.

“El controlador de aula se dio cuenta del nerviosismo del supuesto postulante y dio aviso al docente técnico y al miembro de la comisión. Tras ello, se procedió al control biométrico, donde salió positivo a suplantación”, explicó Nicolás Ezequiel Collado Cárdenas, director de admisión de la UNSA.

De acuerdo con la información proporcionada por la División de Estafas y Otras Defraudaciones de la Divincri, el joven de 25 años fue detenido en flagrancia y se le incautó el DNI y el carné del verdadero postulante, ambos pertenecientes a un estudiante de 17 años que aspiraba a ingresar a la carrera de Ingeniería Civil. El caso fue derivado al Ministerio Público para las diligencias correspondientes.

Implicados en suplantación no volverán a postular a la UNSA
Implicados en suplantación no volverán a postular a la UNSA

¿Qué pasará con el suplantador?

La UNSA anunció que, conforme al Reglamento de Admisión 2026, los involucrados en casos de suplantación “son ingresados a una base de datos institucional y quedan impedidos de volver a postular” a la universidad. “Estamos elaborando un informe que será remitido esta semana a las autoridades agustinas y elevado a la Sunedu, tal como establecen los procedimientos internos”, agregó Collado Cárdenas.

El artículo 118 del reglamento de admisión de la UNSA detalla que tanto suplantador como suplantado no volverán a postular a la universidad: “Los postulantes que cometan el acto de suplantar o ser suplantados serán derivados al Ministerio Público para la denuncia y las acciones legales correspondientes, y serán sancionados con la inhabilitación definitiva de postular a la UNSA. A su vez, se registrarán en la base de datos de inhabilitados”.

Desde Sunedu informaron a RPP Arequipa que cada universidad tiene independencia en las sanciones estipuladas en sus reglamentos internos.

Control biométrico permitió confirmar caso de suplantación
Control biométrico permitió confirmar caso de suplantación

Sanciones penales

El caso ya está siendo investigado por el Ministerio Público para elevar la acusación al Poder Judicial, quien establecerá la sanción en el ámbito penal.

Según el Código Penal, la suplantación de identidad es un delito sancionado con penas que van desde seis meses hasta nueve años de prisión, dependiendo de la gravedad y las circunstancias.

