Universidad Nacional de San Agustín: ¿qué pasará con el suplantador que fue detenido en examen de admisión?

La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) sancionará al joven que intentó suplantar a un postulante durante el examen de admisión del Centro Preuniversitario (CEPRUNSA), realizado el domingo 2 de noviembre. El detenido, de 25 años, fue sorprendido dentro del pabellón de contabilidad cuando rendía la evaluación en lugar de un menor de edad.

El hecho ocurrió durante el desarrollo del examen en el que participaron 9,347 postulantes. Según informó la UNSA, la irregularidad se detectó gracias al sistema de control biométrico implementado para garantizar la identidad de los postulantes.

“El controlador de aula se dio cuenta del nerviosismo del supuesto postulante y dio aviso al docente técnico y al miembro de la comisión. Tras ello, se procedió al control biométrico, donde salió positivo a suplantación”, explicó Nicolás Ezequiel Collado Cárdenas, director de admisión de la UNSA.

De acuerdo con la información proporcionada por la División de Estafas y Otras Defraudaciones de la Divincri, el joven de 25 años fue detenido en flagrancia y se le incautó el DNI y el carné del verdadero postulante, ambos pertenecientes a un estudiante de 17 años que aspiraba a ingresar a la carrera de Ingeniería Civil. El caso fue derivado al Ministerio Público para las diligencias correspondientes.