Universidad Nacional San Agustín: encuentran error en pregunta del examen de admisión de centro preuniversitario

La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) llevó a cabo este domingo 2 de noviembre el examen de admisión del Centro Preuniversitario (CEPRUNSA) correspondiente al Ciclo Quintos 2026. De los 9,699 jóvenes registrados, 9,347 rindieron la evaluación, en la que se ofrecieron 510 vacantes distribuidas entre las áreas de Biomédicas, Ingenierías y Sociales.

El examen se realizó entre las 9:00 a.m. y las 11:30 a.m., con un total de 80 preguntas y una asistencia del 96 % de los postulantes inscritos. Sin embargo, el examen no estuvo exento de controversia. Horas después de culminada la jornada, padres de familia y docentes denunciaron en redes sociales un error en una pregunta del área de historia, correspondiente al bloque de Ingenierías.

Reynaldo Chubert, docente de una conocida academia pre-universitaria, explicó en la resolución del examen mediante redes sociales que la pregunta sobre el primer gobierno de Alan García Pérez “carecía de alternativa correcta”, lo que generó confusión entre los postulantes.

“Le vamos a crear una respuesta, la alternativa correcta es la F”, ironizó el profesor en referencia al fallo. Esto ocasionó el reclamo de estudiantes y padres de familia en redes sociales tanto de la UNSA como en medios informativos.