Video | El berrinche de la mujer que golpeó a vigía cuando el policía le pide ir a la Comisaría

Zuleika Alatrista rompió en llanto cuando fue intervenida por la policía. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Difusión

Un video muestra el momento en que dos efectivos policiales intervienen a Zuleika Alatrista Andía, luego de agredir a la obrera del Gobierno Regional de Arequipa, Elena Viza Choquecondo. La ingeniera de sistemas rompe en llanto mientras dice que ella fue la agredida.

"Ella me ha metido la mano", le dice llorando al policía (01:20 de la grabación). "Por eso me he bajado, porque me está doliendo la cabeza", continúa.

En otro momento, también increpó a la persona que grabó la agresión con su teléfono celular. "De metiche eres bueno", le dijo.

Según Alatrista, fue la obrera quien le pegó en la cabeza con la señal de tránsito, por eso se bajó de su vehículo para enfrentarla.

RPP conversó con Elena Viza y negó la agresión. "Yo estaba al otro lado del chofer, cómo le iba a pegar, yo le pegué al carro después que me atropelló", dijo.

Alatrista acudió esta mañana a la comisaría de Sachaca. Lo hizo una hora y media antes de la hora que la citaron, evitando el contacto con la prensa.

Un grupo de obreros de construcción civil hicieron un plantón en el frontis de la comisaría en respaldo de Elena Viza.

La fiscalía anunció que abrió investigación contra Zuleika Alatrista y podría afrontar una acusación por los presuntos delitos de lesiones, peligro común y discriminación.

En un primer video se observa a Alatrista dando un palazo a Elena Vizca y después la humilla con insultos racistas.