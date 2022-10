Ayacucho: ¿cuáles son las demandas de los estudiantes de la Universidad San Cristóbal de Huamanga?

Estudiantes universitarios reclaman por la falta de docentes, infraestructura, equipamiento y la insuficiencia de raciones en el comedor universitario | Fuente: RPP Noticias/archivo

El presidente de la Federación Estudiantes de la Universidad San Cristóbal de Huamanga (Ayacucho), Juan Carlos Rojas, pidió a las autoridades de los ministerios de Educación y Economía asignar un presupuesto a dicha casa de estudios para cumplir las demandas.

Entre los requerimientos está la construcción de un nuevo comedor universitario, aumento de raciones para los estudiantes, financiamiento para la construcción de pabellones, mayor oferta de docentes, entre otros.

En ese sentido, también pidió a la Sunedu evaluar la situación de la universidad pese a estar acreditada. "Pedimos una mirada a las provincias, porque estamos desatendidas", dijo en La rotativa del aire-edición sábado.

Agregó que la falta de raciones de comida agrava la situación de casi 13 000 estudiantes que vienen desde Ayacucho y otras regiones del país (Andahuaylas, Vraem, Apurímac, Cuzco) para realizar sus estudios en la universidad.

Recordó que se reunieron con las autoridades universitarias, pero no se llegaron a acuerdos y, en caso no se cumplan, exigirán la renuncia de los mismos.

"El comedor desde los años 80 funciona en mal estado, hubo acuerdos con las autoridades universitarias pero no solucionadas y por eso seguiremos en lucha y buscar una mesa de diálogo con el Ministerio de Educación para que asigne presupuesto a la universidad", comentó.

Sobre las raciones, comentó que actualmente hay un aproximado de 1 500 y deben hacer largas filas desde un día antes para acceder al pase semanal. "No nos han atendido, vamos a seguir reclamando inmovilizaciones y medidas de lucha hasta resolver el 100 % de nuestras demandas. Si no hacemos protesta a nivel de toda la población, nuestro pedido no va a ser atendido", señaló.

Carencias educativas

Desde hace once días, los estudiantes mantienen tomado el campus universitario en exigencia de la renuncia del rector y vicerrectores por "incapacidad de gestión" y la "falta de voluntad" para solucionar los problemas que, según indicaron, se repiten cada semestre.

Además, señalaron que las falencias en los servicios educativos persisten pese a que la Sunedu otorgó el licenciamiento institucional a la UNSCH en 2018, por lo que, subrayaron, la universidad debería cumplir con las ocho condiciones básicas de calidad.