Ayacucho: Fiscalía allana vivienda de docente universitario acusado de pedir dinero a estudiantes para aprobarlos

El docente será investigado por el presunto delito de cohecho pasivo propio.
El docente será investigado por el presunto delito de cohecho pasivo propio. | Fuente: Fiscalía
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

El profesor habría solicitado la suma de 700 soles en efectivo a cambio de aprobar a un grupo de estudiantes en el curso que impartía cátedra.

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ayacucho allanó la vivienda del docente de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, Leonidas Contreras, investigado por cobrar dinero a cambio de aprobar a los estudiantes.

Según el Ministerio Público, el profesor habría solicitado la suma de 700 soles en efectivo a cambio de aprobar a un grupo de estudiantes en el curso que impartía cátedra.

Durante la intervención al docente se le incautaron su celular y documentos relevantes que serán parte de las investigaciones en la Fiscalía. También se conoció que en la vivienda se halló sobres manila con dinero, sumando un total de 17 mil soles.

Leonidas Contreras es acusado por el presunto delito de cohecho pasivo propio. Hasta el momento, la universidad San Cristóbal de Huamanga no se ha pronunciado sobre el caso. 

Ayacucho Fiscalía Policía Nacional

