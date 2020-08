Autoridades de Ayacucho saludan inicio de la cuarentena obligatoria. | Fuente: RPP Noticias

El gobernador regional de Ayacucho, Carlos Rúa, saludó el anuncio del presidente, Martín Vizcarra, que incluye a las provincias de Huanta y Huamanga en la cuarentena obligatoria, para frenar el incremento de casos de la COVID-19.

El mandatario regional anunció que se reunirá con las autoridades de la región para analizar la normativa y esperar este fin de semana la llegada del ministro de Cultura, Alejandro Neyra, con quien se rediseñarán las estrategias para luchar en esta fase contra la pandemia.

Por su parte el politólogo ayacuchano, Lincoln Onofre, dijo que el anuncio del mandatario nacional no es suficiente para reducir el crecimiento acelerado de los casos de coronavirus en las provincias de Huamanga y Huanta, porque si esta medida no se acompaña de un enfoque territorial en reparar y acondicionar la ciudad, no servirá de nada.

“La presión de la economía, la necesidad de generación de ingresos y abastecimiento de productos hará que el ciudadano se vea en la obligación de romper las reglas y con ella el crecimiento de los contagios será igual o peor que hoy”, manifestó.

También cuestionó que la autoridad regional no tenga un plan de acción para los próximos 19 días de lucha contra la COVID-19.

Situación de la COVID-19 en Ayacucho

De acuerdo al último reporte de la Dirección Regional de Salud, la región Ayacucho cuenta con 7 398 infectados, de los cuales Huamanga registra 5 552 casos y Huanta 552.