Cajamarca: Inspectoría de la PNP investiga presunta negligencia policial tras fuga de un detenido en una comisaría de Celendín

Todos los policías de dicha comisaría deberan dar sus descargos por lo sucedido.
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

El detenido, identificado como Diójenes Michel Vargas Gálvez, escapó luego de realizar un forado en el techo de la carceleta.

Cajamarca
La Inspectoría de la Policía Nacional inició una investigación interna contra el personal de la Comisaría de Celendín, región Cajamarca, tras la fuga de un detenido la noche del pasado viernes 7 de noviembre. La medida busca determinar posibles responsabilidades por presunta negligencia en el cumplimiento de funciones.

El interno fue identificado como Diójenes Michel Vargas Gálvez, investigado por el presunto delito de robo agravado a mano armada. Según el parte policial, el individuo escapó alrededor de las 9:30 p.m. luego de realizar un forado en el techo de la carceleta, cuyo cielo raso estaba construido con carrizo y yeso, lo que facilitó su huida.

Ante lo ocurrido, se ha desplegado un operativo de recaptura con el apoyo de todas las unidades de la Región Policial Cajamarca.

Vargas había sido arrestado inicialmente la noche del jueves 30 de octubre junto a otro hombre, identificado como Willian Saldaña Huamán, tras ser sindicados como responsables de dos asaltos a mano armada en el Jr. San Francisco, barrio El Guayao, y en las inmediaciones de la Escuela Superior Pedagógica “Arístides Merino Merino”.

Cajamarca Policía Nacional Ministerio del Interior

