Ayacucho: Policía interviene un camión que transportaba 446 kilos de clorhidrato de cocaína en Huanta

Ayacucho: Policía Nacional interviene un camión con 446 kilos de clorhidrato de cocaína
Ayacucho: Policía Nacional interviene un camión con 446 kilos de clorhidrato de cocaína
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

El conductor de esta unidad fue detenido, además se le incautó tres celulares y 1580 soles. El Ministerio Público inició las investigaciones por este caso.

Ayacucho: Policía interviene un camión que transportaba 446 kilos de clorhidrato de cocaína en Huanta
Ayacucho: Policía interviene un camión que transportaba 446 kilos de clorhidrato de cocaína en Huanta | Fuente: Ministerio Público

La Policía Nacional intervino este lunes un camión que transportaba 400 paquetes de clorhidrato de cocaína a la altura del puente 8, en el distrito de Silvia, provincia de Huanta, región Ayacucho. La ilegal mercancía estaba dentro de unos costales y colocados en la tolva del vehículo. 

Según las autoridades, este camión fue interceptado cuando se trasladaba desde la provincia de La Mar hacia Huamanga. El conductor de esta unidad, identificado como Roberth Félix Meza Ponce, de 40 años, fue detenido, además se le incautó tres celulares, mil 580 soles y diez dólares. 

Las investigaciones sobre este hallazgo están a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas. El chofer deberá brindar sus descargos para conocer si tiene alguna vinculación con la ilegal mercancía. 

