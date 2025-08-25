Últimas Noticias
Cusco: Policía detiene a una mujer acusada de pintar grafiti en muro inca a dos cuadras de la Plaza Mayor

La responsable fue detenida en su propia vivienda ubicado en San Sebastián
La responsable fue detenida en su propia vivienda ubicado en San Sebastián | Fuente: RPP
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

Las autoridades pudieron dar con ella tras ser grabada por las cámaras de seguridad que hay en la ciudad. La joven fue intervenida en su propia vivienda.

Una mujer, identificada por las autoridades como Karina Sucno, de 26 años, fue detenida por la Policía Nacional tras ser la presunta autora de pintar un grafiti con connotación sexual en un muro inca de la calle Inca Roca, que se ubica a menos de dos cuadras de la Plaza Mayor del Cusco.

Las autoridades informaron que la detención de esta persona se produjo al interior de su casa ubicada en el distrito cusqueño de San Sebastián.

De acuerdo a un video de una cámara de vigilancia, se observa a una mujer, que viste zapatillas negras, medias blancas, una bermuda y una chompa negra con puntos de colores, llegar a las 3 y 46 de la mañana al muro inca, donde se detiene y pinta un grafiti para luego continuar su trayecto.

La Dirección Desconcetrada de Cultura Cusco informó que estas pintas se hicieron sobre piedra caliza, que está compuesta por piezas líticas incas y de la época republicana, por lo que hicieron trabajos para borrar ese grafiti.

Su accionar fue grabado por las cámaras de seguridad del Cusco.
Su accionar fue grabado por las cámaras de seguridad del Cusco. | Fuente: Difusión

Cusco Policía Nacional

