Contraloría detectó una presunta transferencia irregular de S/92 millones vinculada a la reconstrucción de un estadio en Ayacucho

El programa Punto final mostró el informe donde señalan que 15 funcionarios del Gobierno Regional de Ayacucho se encuentran involucrados en este caso relacionado con un recinto deportivo que debía estar listo para los Juegos Bolivarianos.

Un informe de la Contraloría detectó que el Gobierno Regional de Ayacucho realizó un adelanto de S/92 millones al consorcio Deportivo Libertad, encargada de la reconstrucción del estadio Cuna de la Libertad Americana, sin que este presente cartas de garantía emitidas por un banco, tal como estaba estipulado en las bases del concurso público. Así lo dio conocer el programa Punto final este domingo.

Según la entidad, el consorcio, que es liderado por Consultoría y Construcción Grupo Pérgola, firmó un contrato diferente a lo que establecían las bases, cambiando las cartas garantía por un fideicomiso; es decir, que el dinero lo administre una empresa elegida por ellos.

Juan Carlos Velásquez, representante del consorcio Deportivo Libertad, aseguró en el reportaje que dicha modificación en el contrato es válido; sin embargo, la Contraloría reveló que el esquema de fideicomiso no se cumplió: los 92 millones de soles que entregó el Gobierno Regional de Ayacucho fueron transferidos directamente a la cuenta de Pérgola, integrante del consorcio.

El representante del consorcio Deportivo Libertad aseguró que dicha transferencia se trató de un “error” del Gobierno Regional y que se devolvió toda la plata unos días después, aunque la Contraloría identificó que parte de los S/92 millones recién fue transferido 28 días más tarde.

Otra irregularidad que halló la Contraloría es que el consorcio también se acogió de manera indebida a una ley destinada a Mypes con el fin de tener tiempo para pagar otra garantía de fiel cumplimiento, pese a que ninguna de las empresas que conforman el consorcio reúne las condiciones para acogerse a dicha norma.

Punto final señaló que entre los 15 funcionarios señalados por la Contraloría en este caso figura Eduardo Huacoto Díaz, gerente general y hombre de confianza de Wilfredo Oscorima.

Estadio aún no está terminado

El estadio Cuna de la Libertad Americana debía ser inaugurado y utilizado para albergar los Juegos Bolivarianos 2025 programados para el 22 de noviembre.



El presupuesto se elevó a los 422 millones de soles, pero hasta julio de este año solo ha tenido un avance de obra del 18.54 % y no estará listo para el evento deportivo.