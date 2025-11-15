Ejecutivo designó a Carlos Bianchi como nuevo presidente del Directorio de Perupetro

El Ejecutivo designó al geólogo Carlos Bianchi como nuevo presidente del Directorio de la empresa petrolera Perupetro S.A.

A través de una Resolución Suprema publicada anoche en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano, el presidente José Jerí y el ministro de Energía y Minas, Luis Bravo de la Cruz; dieron por concluido el nombramiento de Pedro Chira Fernández como titular del Directorio de la petrolera, cargo que ocupaba desde marzo de 2025.

En su lugar, se dispuso nombrar a Carlos Bianchi Ramírez quien, según su cuenta de LinkedIn, es ingeniero geólogo de profesión, formado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Además, tiene una diplomatura en Finanzas y una maestría en Administración por la Universidad del Pacífico.

Anteriormente, Bianchi Ramírez fue gerente de Supervisión de Contratos de Perupetro, entre el 2021 y el 2023.

Vale recordar que Perupetro es una empresa estatal de derecho privado del sector Energía y Minas, organizada como sociedad anónima de acuerdo con la Ley General de Sociedades (Ley 26887).

La Ley de Organización y Funciones de Perupetro S.A. (Ley Nº 26225), en tanto, dispone que el Directorio de la empresa está integrado por cinco miembros y su presidente será nombrado por resolución suprema.

Ministra de Economía informó la renovación completa del Directorio de PetroPerú

Por otro lado, Denisse Miralles, ministra de Economía, anunció que ayer, viernes, la Junta General de Accionistas (JGA) de la petrolera estatal PetroPerú acordó la renovación completa de su Directorio, a quienes se les habría solicitado su carta de renuncia, excepto al representante de los trabajadores de la empresa, designado por ellos mismos.

"Lo que ha hecho hoy día [viernes] la JGA [es] que ha tomado la decisión de solicitar la carta de renuncia de todos los miembros del Directorio y mañana [15 de noviembre] estaremos nombrando un directorio integral. Obviamente, el representante de los trabajadores es elegido por ellos y se mantiene, pero le hemos pedido a los demás su carta de renuncia”, indicó en entrevista con Canal N.

La titular del MEF precisó que el objetivo de la renovación es impulsar una gestión moderna, con disciplina financiera, mayor transparencia y resultados verificables.

“Creemos firmemente que Petroperú es un activo del Estado que no puede seguir generando costos. Debe producir ingresos y operar como una empresa sostenible y eficiente”, indicó.

No obstante, Miralles resaltó que la compañía “no está descabezada”, debido a que la segunda vicepresidencia asumió temporalmente la conducción.

Respecto a los integrantes del nuevo directorio, la ministra señaló que se tratará de "un equipo multidisciplinario con experiencia no solo sectorial, de manejo de la petrolera, sino en eficiencia de gestión de empresas y temas financieros".

"Requerimos no solo creatividad sino conocimiento de las actuales herramientas que funcionan en otros países para este tipo de compañías. Y va a entrar un gestor privado final”, sostuvo.